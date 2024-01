Google Maps bekommt offenbar eine neue Ansicht für Autofahrer

Google testet anscheinend ein neues Feature in Google Maps, das speziell bei der Navigation und bei der Nutzung mit Android Auto interessant sein könnte. Seit einiger Zeit bietet Google Maps die Option an, Gebäude in einer 3D-Ansicht darzustellen. Dieser Layer kann nach Belieben ein- und ausgeschaltet werden.

Anzeige Anzeige

Einigen Nutzern soll es nun möglich sein, diese 3D-Ansicht auch während der Navigation in der App zu verwenden. Laut einem Bericht von 9to5Google muss hierfür die 3D-Ansicht aktiviert sein, bevor die Navigation beginnt. Außerdem ist es erforderlich, in der Kartenansicht stark zu zoomen, damit die Gebäude in 3D angezeigt werden.

Auch in Android Auto scheint die 3D-Ansicht zu funktionieren

Google scheint eine ähnliche Funktionalität auch für die Nutzung von Google Maps in Android Auto zu testen. Diese ist momentan allerdings nur für eine geringe Anzahl von Nutzern aktiviert.

Anzeige Anzeige

Ein Reddit-Nutzer aus Hongkong berichtete bereits von der Nutzung dieses Features auf seinem Gerät. In einer Stadt wie Hongkong, die für ihre vielen hohen Gebäude bekannt ist, könnte die 3D-Ansicht der Gebäude potenziell die Sicht auf die Route verdecken.

Um dies zu verhindern, stellt Google die Gebäude, die sich direkt auf der geplanten Route befinden, transparent dar. Dadurch bleibt die Strecke für den Nutzer immer gut sichtbar und die Navigation wird nicht beeinträchtigt.

Anzeige Anzeige

Google Maps mit neuem Anstrich

Kürzlich hat Google Maps ein offizielles Update erhalten, das allen Nutzern zugänglich ist und das Design der Kartenansicht verändert. Ziel dieses Updates ist es, die Karte besser lesbar zu machen, indem verschiedene Elemente wie Wasser und Landmassen durch neue Farben stärker hervorgehoben werden.

Trotz der beabsichtigten Verbesserungen der Lesbarkeit stößt diese Änderung bei vielen Nutzern auf Kritik. Vor allem diejenigen, die an das alte Farbschema gewöhnt sind, äußern Unzufriedenheit mit dem neuen Design.

Mehr zu diesem Thema Google Android Google Maps