Google Maps: Wetterbericht steht jetzt auch für Android-Geräte bereit

Ob die neue Funktion von Google Maps aktuell getestet oder bereits ausgerollt wird, ist schwer zu sagen. Fest steht bisher nur, dass manche Android-Nutzer:innen ab sofort Wetterinformationen erhalten, die in den vergangenen Jahren nur für iOS-User:innen bereitgestellt wurden.

Anzeige Anzeige

Wer die neue Funktion bereits nutzen kann, bekommt in der linken oberen Ecke unter der Suchleiste eine Schaltfläche mit dem aktuellen Wetter in der Region angezeigt, die auf dem jeweiligen Kartenausschnitt zu sehen ist. Klickt man diese an, wird ein Pop-up-Fenster mit ausführlicheren Informationen geöffnet.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Wetterinformationen: Aktuell und mit Prognose

Zu den Wetterinformationen zählen neben der aktuellen Temperatur auch die Windgeschwindigkeit, die Luftqualität, die Regenwahrscheinlichkeit und eine Prognose für die nächsten Tage. Während Screenshots von ersten User:innen bereits im Netz kursieren, steht eine offizielle Ankündigung von Google noch aus.

Anzeige Anzeige

Dass Google plant, seine Nutzer:innen künftig besser mit aktuellen Wetterdaten zu versorgen, war schon länger bekannt. Laut der Technologiewebsite Android Police kursierten schon im Mai 2023 Gerüchte über Arbeiten an einer eigenständigen Wetter-App.

Auch bei Google wird das Thema Wetter wichtiger

Daneben wurde die Wetterbenutzeroberfläche in der Google-App vor der Einführung des Pixel-Tablets im Juni 2023 überarbeitet und wird aktuell auch bei den Smartphones Google Pixel eingeführt. Android Authority weist zudem darauf hin, dass das Wetter erst vor Kurzem auch in der Wecker-App erschienen sei.

Anzeige Anzeige

Die neue Funktion soll es für Reisende leichter machen, sich optimal auf das Wetter an ihren geplanten Aufenthaltsorten vorzubereiten. Daneben steigt das Interesse an zuverlässigen Wetterdaten nicht zuletzt auch infolge des Klimawandels mit sich häufenden Unwettern und Katastrophen.

Wetterphänomene wie Hochwasser oder starke Stürme treffen immer öfter auch Orte, an denen sich die Menschen bislang davor gefeit fühlten. Möglichst präzise Wettervorhersagen könnten Urlauber:innen dabei helfen, mit Blick auf ihre Navigations-App gefährdete Orte möglichst zu umfahren oder ganz zu meiden.

Mehr zu diesem Thema Google Android Google Maps