5 Dinge, die du diese Woche wissen musst: Google sagt dem Passwort adé

Möglichst sicher soll es sein, am besten viele Sonderzeichen und ein paar Nummern enthalten und ihr solltet euch immer daran erinnern können. Die Rede ist, na klar, von eurem Passwort.

Anzeige Anzeige

Es soll davor schützen, dass Fremde Zugriff auf eure Mails, euer Paypal-Konto oder euren Amazon-Account erlangen. Doch wer kann sich schon acht unterschiedliche und ewig lange Zeichenketten merken? Die gute Nachricht: Bei vielen Anbietern müsst ihr das bald gar nicht mehr.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Google streicht das Passwort

Wer sich künftig in seinem Google-Konto anmeldet, wird aufgefordert, von einem Passwort auf Passkeys umzusteigen. Verpflichtend ist das nicht, praktisch aber schon. Denn nach der Einrichtung erfolgt der Login über ein authentifiziertes Gerät, etwa per Fingerabdrucksensor, Gesichtserkennung oder Pin.

Anzeige Anzeige

App-Tan-Verfahren im Visier

Beim Online-Banking ist Zwei-Faktor-Authentifizierung Pflicht. Das schreibt die PSD2-Richtlinie für Zahlungsdienstleister vor. Heutzutage setzt man dafür auf ein App-Tan oder Push-Tan genanntes Verfahren. Das Problem: In der Regel sind die Apps zur Generierung der Tan und die Banking-App selbst auf ein und dem selben Smartphone installiert. Das biete jedoch ein hohes Gefährdungspotenzial, schreibt die Sechste Zivilkammer des Landgerichts Heilbronn. Die Lösung ist einfach: Eine der beiden Apps wird einfach auf einem anderen Gerät installiert.

Stiller Protest gegen die Büropflicht

Viele deutsche Führungskräfte erwarten, dass ihre Mitarbeiter:innen in den kommenden drei Jahren wieder komplett ins Büro zurückkehren. Das geht aus einer Umfrage der Unternehmensberatung KPMG hervor. Schon jetzt zeichnet sich ein Trend ab, wie die Angestellten mit der ungeliebten Präsenspflicht umgehen. Beim Coffee Badging kommen Teammitglieder nur für wenige Stunden ins Büro und fahren danach wieder nach Hause.

Anzeige Anzeige

Deutschland bleibt bei der Digitalisierung sitzen

Den Fortschritt der Digitalisierung in Deutschland bewertet Telekom-Chef Tim Höttges in einem Interview mit einer glatten Fünf. Dabei beruft er sich auch auf den Digital Economy and Society Index der EU. Hier lag Deutschland im Vergleich mit den anderen Mitgliedsstaaten im Jahr 2022 auf Rang 13. Nachholbedarf sieht er vor allem bei der Digitalisierung öffentlicher Dienste. In diesem Teilbereich rangiert Deutschland nur auf Rang 18 – bei den Netzen, der Infrastruktur und den Bandbreiten immerhin aber auf Platz 4.

Auch iPhones gehen nachts schlafen

iOS 17 bringt offenbar einen kuriosen Fehler aufs iPhone. Nutzer:innen auf Reddit ist aufgefallen, dass sich ihre Geräte in der Nacht aus- und erst nach einigen Stunden wieder einschalten. Ob sich das iPhone neugestartet hat, lässt sich etwa daran erkennen, dass Face ID am nächsten Morgen nach einem Passcode verlangt. Auch ein Blick in die Batterieeinstellungen kann Aufschluss geben.

Anzeige Anzeige

„5 Dinge, die du diese Woche wissen musst“ als Newsletter

Wenn dir der Newsletter gefällt, empfiehl ihn doch weiter! Auf unserer Newsletter-Infoseite gibt es eine Übersicht über alle Newsletter – dieser heißt t3n Weekly.

Wenn du schon Newsletter-Abonnent:in bist, hast du bereits eine Mail zum neuen Newsletter-Angebot von uns bekommen. Über den entsprechenden Button kannst du schnell und einfach deine Präferenzen updaten!

Du liest bisher noch keinen der Newsletter von t3n? Dann melde dich jetzt hier an und such dir aus, welche Newsletter du künftig erhalten willst.

Mehr zu diesem Thema Digitalisierung Google Apps