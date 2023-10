Prime Day: Gute Bluetooth-Boxen im Angebot bei Amazon

Was portable Lautsprecher mit Bluetooth-Funktion angeht, sind die Geschmäcker sehr verschieden: Während für manche vor allem der günstige Preis im Vordergrund steht, setzen andere auf Handlichkeit und ein besonders stabiles Gehäuse. Natürlich steht für viele Musik-Fans aber vor allem der Sound im Vordergrund.

Im Mai hat Stiftung Warentest Bluetooth-Boxen getestet und anhand zahlreicher Kriterien bewertet. Auch t3n hat vor einiger Zeit verschiedene Bluetooth-Boxen genauer unter die Lupe genommen. Viele der empfehlenswerten Lautsprecher gibt es jetzt günstiger. In unserer Liste findet ihr Boxen für jeden Geldbeutel.

Prime Day 2023: Die besten Technikdeals in der Übersicht

Bluetooth-Boxen: Testsieger zu reduzierten Preisen bei Amazon

In der Kategorie „Bluetooth-Boxen ohne Kabel“ bei Stiftung Warentest landete die JBL Boombox 3 auf dem ersten Platz. Im Mai lag ihr Preis noch bei 460 Euro, jetzt am Prime Day bekommt ihr sie bei Amazon für 419 Euro*. Ebenfalls mit „gut“ wurde die JBL Partybox 110 bewertet. Sie kostetet bei Amazon aktuell 319 Euro *. Der Marshall Woburn III – Gesamtsieger bei Warentest – ist leider momentan nicht verfügbar.

Rabatte gibt es allerdings auf zwei weitere spannende Bluetooth-Boxen von Marshall:

Gute handliche Bluetooth-Boxen im Angebot

Wer nach einer handlichen Bluetooth-Box zu einem etwas günstigen Preis sucht, kann bei der LG XBOOM Go DXG7 fündig werden. Diese bekam von Stiftung Warentest die Note 2,5 verpasst, wiegt nur 1,1 Kilogramm und ist aktuell zum reduzierten Preis von 109 Euro erhältlich*. Sie ist damit so günstig wie am letzten Prime Day.

Ebenfalls handlich und aktuell günstiger zu haben:

Prime Day: Weitere interessante Bluetooth-Boxen im Sale