Bei Jeff Bezos steht sogar die Haushälterin unter Schweigepflicht

Für Jeff Bezos, den Gründer von Amazon, spielt der Schutz seiner Privatsphäre eine bedeutende Rolle, was eine nachvollziehbare Priorität für jemanden in seiner Position ist. Es ist in der Welt der Prominenten nicht unüblich, dass Angestellte Verschwiegenheits­erklärungen unterzeichnen, um zu verhindern, dass Details aus dem Privatleben öffentlich werden.

Anzeige Anzeige

Kürzlich erhielten wir allerdings Einblicke in die Verschwiegenheits­erklärung, die Bezos’ Haushälterin, Mercedes Wedaa, unterschrieben hatte. Diese wurde öffentlich, als Wedaa Bezos wegen rassistischer Voreingenommenheit und unhygienischen Arbeitsbedingungen verklagte.

Die Parteien leiteten im letzten Jahr ein Schiedsverfahren ein, und der Fall wurde im Oktober abgewiesen. Durch diesen Prozess ist der Inhalt der Verschwiegenheits­erklärung, die Wedaa unterschrieben hatte, als Teil der Gerichtsakten jetzt öffentlich zugänglich geworden.

Anzeige Anzeige

Das steht drin

Laut der Vereinbarung, die von Business Insider zitiert wird, legt Jeff Bezos großen Wert auf den Schutz seiner Privatsphäre, was er als entscheidend für seine persönliche Sicherheit, sein Wohlbefinden und sein Geschäft betrachtet.

„Ich verstehe und stimme zu, dass die Wahrung der Privatsphäre von Herrn Bezos und seiner Familienmitglieder eine wesentliche Verpflichtung meiner Vereinbarung zur Erbringung von Dienstleistungen ist“, wird in dem Bericht zitiert.

Anzeige Anzeige

Die Haushälterin Mercedes Wedaa war sogar verpflichtet, die Identitäten von Bezos und seinen Familienmitgliedern geheim zu halten. Darüber hinaus war es ihr laut Vereinbarung untersagt, ihre persönliche Meinung über sie zu äußern oder mit jemandem in irgendeiner Form über ihre Beobachtungen, Eindrücke oder Erfahrungen im Haushalt von Bezos zu sprechen.

Die Vereinbarung enthält außerdem eine Klausel, die besagt, dass Jeff Bezos das Recht hat, jegliche Inhalte, die Wedaa über ihn erstellt, für einen Betrag von zehn Dollar zu erwerben.

Anzeige Anzeige

Jeff Bezos NDA ist sogar noch mild

Anwalt Vincent White, der das Non-Disclosure-Agreement (NDA) im Auftrag von Business Insider analysierte, äußerte, dass die Verschwiegenheitserklärung, die von Jeff Bezos verwendet wird, im Vergleich zu denen vieler Reality-TV-Persönlichkeiten weniger strafend erscheint.

Während viele NDA in der Unterhaltungsbranche spezifische Geldstrafen festlegen, die bei einer Verletzung der Vereinbarung fällig werden, manchmal in Höhe von sechsstelligen Beträgen, nimmt Bezos’ Vereinbarung einen anderen Weg.

In seiner Vereinbarung behält sich Bezos lediglich das Recht vor, einen Richter zu ersuchen, Mercedes Wedaa anzuweisen, keine Informationen über ihn preiszugeben.

Anzeige Anzeige

Falls dieses Vorgehen scheitern sollte, ermöglicht die Vereinbarung Bezos, jegliche Bestechungsgelder oder Gebühren zurückzufordern, die Wedaa möglicherweise erhalten hat, um Informationen über ihn preiszugeben.

Mehr zu diesem Thema Amazon Jeff Bezos