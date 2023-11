Jeff Bezos und Amazon ziehen nach Miami: Das steckt dahinter

Erst vor wenigen Tagen hatte Jeff Bezos über Instagram bekannt gegeben, seinen Lebensmittelpunkt von Seattle nach Miami verlegen zu wollen. Nun ist auch Amazon auf der Suche nach Büroräumlichkeiten in Florida.

Wie Bloomberg unter Berufung auf Personen, die mit der Angelegenheit betraut sind, berichtet, benötigt das Unternehmen rund 4.650 Quadratmeter Fläche. Ein:e Sprecher:in von Amazon hat die Suche bestätigt und erklärt, dass sie schon länger laufe als Bezos‘ Ankündigung.

Miami verzeichnet seit einigen Jahren einen starken Zulauf von Superreichen und ihren Unternehmen, darunter beispielsweise Microsoft. Deshalb sind Bürogebäude eher Mangelware; der Anteil freier Flächen soll unter dem von vorpandemischen Zeiten beziehungsweise 2019 liegen.

Jeff Bezos selbst ist nicht mehr auf Wohnungssuche

Jeff Bezos selbst hat bereits eine Unterkunft gefunden: Gleich zwei Häuser auf Indian Creek, einer künstlich erschaffenen Insel, hat er für insgesamt 145 Millionen US-Dollar gekauft. Er wolle in der Nähe seiner Eltern leben, erklärte Bezos auf Instagram, und die leben seit ein paar Jahren in Miami. Dort hatte Bezos seine Kindheit und Jugend verbracht.

Außerdem verlagerten sich auch die Geschäfte von Bezos‘ Weltraumunternehmen Blue Origin immer mehr in Richtung Florida, genauer gesagt an den Weltraumbahnhof Cape Canaveral. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Blue Origin für die Nasa zwei Satelliten auf den Mars transportieren soll – die beiden wären die erste interplanetare Nutzlast in der Geschichte der Raumfahrt.

Ausschlaggebend für den Umzug könnte außerdem die Kapitalertragssteuer sein, die der Bundesstaat Washington seit dem 1. Januar 2022 erhebt. In Florida hingegen gibt es beispielsweise weder Einkommens- noch Erbschaftssteuer, der Staat gilt innerhalb der USA als Steuerparadies.

