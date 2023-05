HD-Livestream vom Mond: Nasa testet Übertragung per Laserstrahl

Die Artemis 2 soll per Laser kommunizieren. (Foto: Nasa)

Bisher hat die Nasa das sogenannte Deep Space Network genutzt, um Daten aus dem Weltall zur Erde zu übertragen. Das ist allerdings relativ langsam, weshalb nun eine neue Technologie getestet wird, die auch an Bord der Artemis 2 Liveübertragungen in HD vom Mond ermöglichen soll.

Dabei handelt es sich um einen Laserstrahl, der Daten übertragen kann, wie Space.com berichtet. Der kommt in Form des sogenannten Orion Artemis 2 Optical Communication System (O2O), welches zusammen mit der Artemis 2 um den Mond fliegen soll.

Das neue Kommunikationssystem soll den Mond nahezu in Echtzeit und in einem Detailgrad zeigen, den wir auf der Erde noch nie zuvor gesehen haben. Vorausgesetzt, die Technologie funktioniert wie geplant.

Demonstrationssatelliten testen die Technik bereits

Um das zu gewährleisten, hat die Nasa in den vergangenen Jahren bereits einige Demonstrationssatelliten ins All geschickt. Im Dezember flog der sogenannte Laser Communication Relay Demonstration Satellite ins All, gefolgt vom Terabyte Infrared Delivery Cubesat. Letzterer konnte Geschwindigkeiten von 200 Gigabit pro Sekunde erreichen.

Das Laserkommunikationssystem an Bord der Artemis 2 soll allerdings nicht direkt mit der Erde kommunizieren, sondern ein Modem an Bord eines Satelliten namens LCRD in der niedrigen Erdumlaufbahn als Relais nutzen.

Um die Relais-Infrastruktur zu testen, möchte die Nasa ein Terminal nutzen, welches auf der Internationalen Raumstation (ISS) installiert werden soll. Das sendet dann Laserdaten an den Relaissatelliten, welcher diese dann an die Empfänger auf der Erde weiterleitet.

Laserkommunikation wichtig für die Zukunft

Die neue Methode, um Daten schneller aus dem All zur Erde zu übertragen, soll dabei nur der Beginn sein. Laut Nasa sind die ersten Experimente nur der Anfang davon, wie Laserkommunikation die Weiterentwicklung für wissenschaftliche Entdeckungen vorantreibt.

Wir hoffen natürlich, dass alles gut geht, damit wir bald hochauflösende Bilder in Echtzeit vom Mond sehen dürfen.

