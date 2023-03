News Artikel merken

Eingeschlossen in Glaskügelchen: Wissenschaftler finden Wasser auf dem Mond

Wissenschaftler:innen haben in Proben vom Mond Wasser gefunden – gebunden in kleinen Glaskügelchen. Auf der gesamten Mondoberfläche könnten so bis zu 270 Milliarden Tonnen Wasser gespeichert sein, das sich nutzbar machen ließe.