Hi-Fi-Audio in Hörweite: Spotify könnte „Supremium“-Tarif einführen

Bisher hat Spotify noch kein Hi-Fi-Angebot auf dem Musikstreamingdienst. Auch zahlende Kunden müssen sich momentan mit geringerer Audioqualität begnügen. Bereits 2021 hatte das Unternehmen Hi-Fi-Audio angekündigt, bisher haben wir davon allerdings nichts gesehen.

Dieses Jahr könnte es endlich so weit sein, wie Bloomberg berichtet. Internen Quellen zufolge arbeitet Spotify momentan an einem neuen Abo-Tier, das intern „Supremium“ genannt wird.

Supremium soll das bisher teuerste Abo des Dienstes werden und aller Wahrscheinlichkeit nach die lang ersehnte Hi-Fi-Qualität beinhalten. Bei anderen Anbietern wie Apple Music und Amazon Music ist Hi-Fi bereits im Standard-Abo enthalten.

Supremium kommt noch dieses Jahr

Bloombergs Quellen zufolge soll das teure Abo-Modell noch dieses Jahr kommen und zuerst in nicht-amerikanischen Märkten starten. Welche Länder zuerst kommen, wird allerdings nicht erwähnt.

Neben dem komplett neuen Modell soll es auch Änderungen für bisherige Premium-Abonnenten geben: Sie sollen erweiterten Zugang zu Audiobüchern bekommen. In welcher Form ist allerdings noch nicht ganz klar. Denkbar wäre beispielsweise eine bestimmte Anzahl an kostenlosen Stunden oder eine bestimmte Anzahl von Büchern pro Monat.

Auch diese Erweiterung soll gegen Ende des Jahres in den USA starten, vorher aber in anderen Märkten getestet werden.

Keine Langeweile mit Spotify

Wenn ihr euch die Zeit bis zum Supremium-Abo in der Spotify-App vertreiben wollt, gibt es einige Methoden, Abwechslung in eure Playlists zu bringen. So könnt ihr zum Beispiel den Feed von Spotify nutzen, der euch täglich neue Songs und Alben empfiehlt, die an eure Hörgewohnheiten angepasst sind.

Ein weiteres smartes Feature ist Smart-Shuffle. Das gibt die Songs in einer Playlist nicht nur in einer zufälligen Reihenfolge wieder, sondern fügt auch Lieder hinzu, die zu dieser Playlist passen.

Wenn euch ein Song oder Künstler besonders gut gefällt, könnt ihr auch ein Spotify-Radio nutzen. Das nimmt einen Song, eine Playlist oder einen Künstler als Grundlage und kreiert darauf basierend eine komplett neue Playlist nur für euch.

