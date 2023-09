Holy Mother Nature: Die besten Tweets und Memes zum Apple-Event mit dem iPhone 15

Die ganze Techwelt wartet auf die Vorstellung des iPhone 15. Aber Tim Cook hat es überhaupt nicht eilig. Er eröffnet wie gewohnt in aller Ruhe vom Rasen vor dem Haus aus das Event und ist „excited“ wie jedes Jahr. Nach etwas Geplänkel wird aber erst einmal etwas Zeit von der Uhr genommen, wie man im Fußball sagt, und zwar mit einer extrem ausgedehnten Präsentation der Apple Watch. Zu diesem Zeitpunkt ist bei Twitter und Co. bereits eine Menge los, aber dann kommt Apple mit einem Clip um die Ecke, den man so nun wirklich nicht kommen sehen konnte.

Mother Nature ist zu Besuch bei Apple Cringe

Doch worum geht’s in dem Imagefilm eigentlich? Alle bei Apple sind aufgeregt: Denn „Mutter Natur“, gespielt von Octavia Spencer, kommt vorbei und will prüfen, ob Apple auch brav seine Klimaziele einhält. Und Apple ist vorbereitet: Das alles hier ist ganz bald klimaneutral, versprochen! Zudem hätte man mit der neuen Apple Watch bald das erste CO₂-neutrale Produkt am Start und in wenigen Jahren treffe das auf alle Apple-Produkte zu. Auf Twitter wird kritisch hinterfragt, wie CO₂-neutral eine Firma werden kann, die ihren Fans jedes Jahr gleich mehrere neue Gadgets andreht, die nur ein paar kleinere Änderungen im Vergleich zur Vorjahresversion aufweisen. Andere freuen sich über Apples Klima-Engagement. Mutter Natur ist auf jeden Fall zufrieden: Manchmal muss man einfach Vertrauen haben.

Bei Apple ist heute mal wieder nichts weniger als „groundbreaking“ und „unbelievable“. Eine Wortschöpfung, die besonders hängen bleibt, ist definitiv „redesigned on the inside“. So kann man ein Gerät natürlich auch nennen, das im Großen und Ganzen so aussieht wie das vom letzten Jahr, merkt ein User an. Das größte Risiko geht bei Apple dieses Jahr Tim Cook ein, denn er versucht sich als Schauspieler – und das klappt nicht besonders gut.

Durchaus überraschend, denn Tim Cook wirkt ja immer ein bisschen wie ein Außerirdischer, der versucht, einen Menschen zu spielen. Aber wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen, denn im Internet gibt es genügend witzige Reaktionen, die die neuen Features feiern, Apples USB‑C-Politik besprechen oder treffsichere Pointen über das Apple-Event ausschütten. In unserer Galerie findet ihr die besten Tweets und Memes:

