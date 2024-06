Rad-Schreibtisch fürs Homeoffice: Dein Computer läuft nur, wenn du in die Pedale trittst

Eigentlich hatten sich Jim Gregory und seine Frau als Fahrradkurier:innen selbstständig gemacht. Für den Transport nutzten sie selbstgebauter Anhänger. Diese Anhänger erfreuten sich schnell großer Beliebtheit und Gregory konzentrierte sich mehr und mehr auf den Verkauf von Fahrradanhängern.

Hometrainer treibt Homeoffice an

Weil er dabei aber weniger auf dem Fahrrad unterwegs war, sondern überwiegend am Schreibtisch sitzen musste, kam Gregory auf die Idee, sich während der Arbeit auf einem Hometrainer fit zu halten. Aber nur Kalorien zu verbrennen, kam dem Radfan wie eine Verschwendung vor – daher entwickelte er eine Lösung, mit der er durchs Radfahren gleich noch seinen Computer antreiben konnte.

Im Jahr 2010 entstand so die erste Version des sogenannten Pedal-PCs, eines stromerzeugenden Heimtrainers mit integriertem Schreibtisch. In den vergangenen 14 Jahren habe er mehrere Prototypen entworfen, denen er jeweils einige Verbesserungen und neue Funktionen verpasste, wie Gregory dem Guardian erzählte.

Vier Stunden Radfahren am Schreibtisch

Je nach Einsatz sind laut Projektbeschreibung bis zu 70 Watt drin. Überschüssige Energie wird in einer Batterie gespeichert. Gregory fährt rund vier Stunden am Tag und erzeugt dabei eigenen Angaben zufolge täglich eine Energiemenge von 200 bis 250 Wattstunden.

Was auf den ersten Blick nicht viel erscheint, reicht aus, um einen Computer plus Monitor sowie den Drucker zu betreiben. Außerdem werden mit dem so erzeugten Strom auch das WLAN, LED-Lichter sowie die Smartphones im Haushalt versorgt. Darüber hinaus treibt Gregory so auch den Server an, auf dem die Projektwebsite gehostet wird.

Radfan setzt auf stromsparende Geräte

Um das zu ermöglichen, setzen Gregory und seine Frau auf besonders stromsparende Geräte. So hat der von dem Tüftler verwendete Mini-PC zusammen mit dem Bildschirm eine Leistungsaufnahme von nur zehn Watt.

Und noch einen weiteren Vorteil hat der Rad-Schreibtisch: Weil die körperliche Ertüchtigung Gregory im Winter warmhält, kann er die Heizung herunterdrehen und spart so noch mehr Strom.

