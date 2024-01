Honda 0 Series Saloon: Ist dieses E-Auto der Anti-Cybertruck?

So sieht der Stromer Saloon aus Hondas neuer 0 Series aus. (Bild: Honda)

Der Gegenentwurf zum Cybertruck von Tesla? Honda hat unter dem Namen „Honda 0 Series“ seine neue Generation von E-Autos vorgestellt. Im Rahmen der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas präsentierten die Japaner Designstudien von zwei Modellen: eine Limousine namens Saloon und ein Van mit dem Namen Space-Hub.

Genauso wuchtig, aber organischer als Teslas Cybertruck

Auf den ersten Blick lassen die Elektroautos von Honda an den Cybertruck denken, den Tesla gerade auf die Straße gebracht hat. Allerdings kommen die japanischen Wagen weniger martialisch daher als der Truck von Elon Musks Firma.

Außerdem wirken die Formen der Honda-0-Series deutlich runder und organischer als das kantige Design des Cybertrucks von Tesla. Gerade der schnittige Saloon wirkt wie ein Gegenentwurf zum gehypten Pickup-Truck.

„Dünne, leichte und kluge“ E-Alternative

Da Elektroautos immer größere Batterien unterbringen wollen, sind sie oft „dick und schwer“, wie Honda in seiner Pressemitteilung zu Präsentation der 0-Series schreibt. Saloon und Space-Hub sollen Gegenentwürfe dazu darstellen. „Dünn, leicht und klug“ nennt Honda seinen Ansatz.

Dünn, weil man eine „spezielle EV-Plattform zur Schaffung einer niedrigen Bodenhöhe“ verwendet. Leicht, weil Honda „sportliche Fahr- und Stromverbrauchsleistungen“ verspricht, „die sich über die gängigen Vorstellungen von Elektrofahrzeugen hinwegsetzen“. Und klug, weil der Autobauer bisher gesammeltes Wissen einsetzt, um „intelligente Technologien“ weiterzuentwickeln.

Wirklich konkret wird der Hersteller jedoch nicht. Es fehlen Daten zu Geschwindigkeit, Reichweite und Gewicht. Laut Honda sollen sich die Autos dank KI aber etwa die musikalischen Vorlieben ihrer Fahrer:innen merken können. Außerdem unterstützen die Fahrzeuge automatisiertes Fahren.

Zurück auf Anfang: Warum die 0-Series so heißt

Mit der 0-Series wolle Honda die Entwicklung von E-Autos auf Null stellen. Daher die 0 im Namen der neuen E-Generation.

Die Null stehe aber auch für das Bestreben, die Umwelt mit den E-Autos nicht zu belasten – auch bei der Produktion der neuen Vehikel. Bis 2050 will das Unternehmen klimaneutral sein. Obendrein ist die Null laut Honda ein Versprechen, keine tödlichen Unfälle mit seinen Fahrzeugen zu verursachen.

Start ab 2026 – mit neuem H

Der Neustart zeigt sich auch in neuem Corporate-Design. Zum ersten Mal seit 1981 fasst das Unternehmen sein Logo, ein stilisiertes H, an. Der neue Look, der bei der neuen Stromergeneration erstmals verwendet wird, soll zwei ausgestreckte Hände symbolisieren.

2026 sollen der Saloon und der Space-Hub auf den Markt kommen, zunächst in Nordamerika.

