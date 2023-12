Erster Cybertruck-Unfall geht offenbar glimpflich aus – zumindest für den Tesla

Was passiert, wenn ein Cybertruck in einen Verkehrsunfall gerät? Diese Frage beschäftigte Expert:innen direkt nach der Vorstellung der fertigen Version des Pickup-Trucks. Teslas eigene Crashtests ließen nichts Gutes für die anderen Beteiligten vermuten und Elon Musk selbst sagte bei der Veranstaltung: „Wenn Sie jemals in einen Konflikt mit einem anderen Auto geraten, werden Sie gewinnen.”

Nun gab es im US-Bundesstaat Kalifornien den ersten gemeldeten Verkehrsunfall, in den ein Cybertruck mit drei Insass:innen verwickelt war. Das berichtet The Verge und zitiert direkt aus einem Bericht der California Highway Patrol.

Toyota Corolla prallt auf Cybertruck

Demnach sei ein 17-Jähriger mit seinem Toyota Corolla auf der State Route 35 (SR-35) bei unbekannter Geschwindigkeit und aus unbekannten Gründen rechts abgebogen und gegen eine Erdböschung geprallt. Anschließend kehrte der Toyota auf die Straße zurück, „überquerte die doppelte gelbe Linie auf der Fahrbahn in Richtung Norden und krachte in einen Tesla Cybertruck, der auf der SR-35 in Richtung Norden unterwegs war”, heißt es in dem Bericht der Verkehrspolizisten.

Glücklicherweise wurde beim Unfall niemand schwerer verletzt. Festgehalten wurden laut The Verge nur leichte Verletzungen beim Fahrer des Cybertrucks, der einen medizinischen Transport jedoch ablehnte. Weitere Erkenntnisse: Die Wetterkonditionen wurden als nass und bewölkt beschrieben und der Cybertruck war wohl nicht im autonomen Modus unterwegs.

Blieb der Cybertruck unversehrt?

Auf Reddit kursieren zwei Fotos von dem Unfall. Sie zeigen den Corolla mit deutlichen Schäden an Front und Heck und einen Cybertruck ohne erkennbare Dellen. Einziges Indiz für den Unfall scheinen die ausgelösten Airbags im Innenraum des Teslas zu sein.

Allerdings ist nur die Beifahrerseite des Cybertrucks zu sehen. Ob der Pickup-Truck auf der anderen Seite Schaden genommen hat, wird nicht ersichtlich. Beim Toyota könnten die Schäden zumindest teilweise auch von dem Zusammenstoß mit der Böschung stammen.

Auf dem Cybertruck findet sich zudem kein „RC“-Schriftzug. Die Abkürzung steht für Release Candidate und damit für ein Vorserienfahrzeug. Ob es sich beim Modell um einen von Tesla verkauften Cybertruck oder eine weitere Testversion handelt, ist nicht bekannt.

