Honor setzt auf Silizium-Kohlenstoff-Akku für Smartphones

Honor will künftig auf Silizium-Kohlenstoff-Technologie bei seinen Smartphone-Akkus setzen. (Bild: Shutterstock / rafapress)

Auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona sorgt ein Smartphone-Hersteller für Schlagzeilen: Die ehemalige Huawei-Tochter Honor hat auf der Messe zunächst zwei neue Smartphones vorgestellt und dann verkündet, die Akkuleistung der Geräte durch spezielle Anoden zu verbessern.

Wie Golem berichtet, hat Honor-CEO George Zhao im Anschluss an die Präsentation des neuen Magic 5 Pro angekündigt, dass bei dem Hersteller künftig Silizium-Kohlenstoff-Akkus verbaut werden. Beim neuen Magic 5 Pro kommt, zumindest auf dem europäischen Markt, nach Angaben des Portals die Technologie jedoch noch nicht zum Einsatz.

Silizium 10-mal leistungsfähiger als Graphit

Silizium-Akkus haben gegenüber herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien eine Reihe von Vorteilen. Nach Angaben des Fraunhofer-Instituts hat das Halbmetall Silizium im Vergleich zum gewöhnlich verwendeten Anodenmaterial Graphit in der Theorie eine zehnfach höhere Speicherkapazität. Zudem sollen auch die Ladezeiten deutlich geringer als bei Lithium-Ionen-Akkus sein.

Bei Smartphone-Akkus ist besonders eine geringe Restspannung dafür verantwortlich, dass ein fast leerer Akku schneller keinen Saft mehr hat, schreibt Golem. Durch den Einsatz von Silizium als Anodenmaterial würde die Restkapazität der Batterie um 240 Prozent höher liegen, womit eine längere Nutzungsdauer von Smartphones realisiert werden könnte, rechnet das Portal vor.

Insgesamt sollen die neuen Akkus eine 12,8 Prozent höhere Leistungsdichte haben.

Wann bekommen Honor-Smartphones in Europa neue Power-Akkus?

Wann Honor die neuen Power-Akkus in seine Smartphones für den europäischen Markt einbauen wird, ist derzeit noch offen. In China ist das Magic 5 Pro nach Angaben von GSM Arena bereits mit einem Silizium-Kohlenstoff-Akku mit einer Leistung von 5.450 Milliamperestunden ausgestattet. Beim jüngst in Barcelona vorgestellten Modell kommt noch ein 5.100-Milliamperestunden-Lithium-Ionen-Akku zum Einsatz.

