Ideogram: Dieser KI-Bildgenerator bekommt endlich auch Schriften hin

Text-zu-Bild-Generatoren sind keine Neuheit mehr und funktionieren in der Regel ziemlich gut. Doch bei der Erzeugung von Texten stoßen sie oft auf Probleme. Wenn Texte direkt mit generiert werden sollen, endet das häufig in unleserlichem Durcheinander. Ein neuer Bildgenerator namens Ideogram möchte das nun ändern.

In der Web-App von Ideogram gibt es eigene Presets, die für Typografie vorgesehen sind. Damit sollen Schriften problemlos erstellt und in den unterschiedlichsten Styles wiedergegeben werden können. So können Bilder mit Schrift auf Knopfdruck erstellt werden, die einen kohärenten Stil haben.

Ideogram ist gerade erst gestartet

Ideogram ist erst kürzlich an den Start gegangen. In einem sehr kurzen Beitrag stellt sich das Unternehmen vor. Auf der Plattform X zeigt das Startup, was der Generator kann: Hier wurde die Mission des Unternehmens, „Help People Become More Creative“, mit dem eigenen KI-Generator in einem Bild verarbeitet.

Das Team setzt sich aus Veteranen aus der Branche zusammen, die vorher bereits an KI-Projekten bei Google Brain, UC Berkeley, CMU und der Universität von Toronto gearbeitet haben.

Auch die Finanzierung hat Ideogram bereits gesichert: Insgesamt hat das Unternehmen 16,5 Millionen US-Dollar in einer Seed-Funding-Runde eingesammelt, die von A16z angeführt wurde.

Ideogram bereits nutzbar

Interessenten können sich auf der Website des Unternehmens bereits anmelden und mithilfe der Web-App Bilder generieren. Hier sind auch die Werke von anderen Nutzern ausgestellt.

Einige davon enthalten Text, der sehr gut lesbar ist. Auch andere Bilder ohne Text sehen qualitativ hochwertig aus. Um die erstellten Bilder zu verfeinern, können Nutzer Presets auswählen, Stichworte eingeben und den Style bestimmen.

Ideogram bringt frischen Wind in die Welt der KI-generierten Bilder und verspricht, das bisher ungelöste Problem der Textgenerierung in diesem Kontext anzugehen. Mit einem erfahrenen Team, ausreichender Finanzierung und einer benutzerfreundlichen Web-App scheint Ideogram auf dem richtigen Weg zu sein, seine Vision umzusetzen.

