Illegale Weihnachtsgeschenke: Diese smarten Gadgets solltest du lieber nicht kaufen

Weihnachten nähert sich, und damit wächst auch die Begeisterung für die immer vielfältiger werdenden smarten Gadgets. Doch Vorsicht ist geboten: Was auf den ersten Blick als innovatives und harmloses Geschenk erscheint, kann euch und die Beschenkten in unerwartete Schwierigkeiten bringen.

Die Bundesnetzagentur warnt ausdrücklich vor dem Kauf bestimmter smarter Weihnachtsgeschenke, da sie in Deutschland unter Umständen illegal sein können. Laut der Website der Bundesnetzagentur ist nicht nur der Verkauf, sondern auch der bloße Besitz sowie die Einfuhr solcher Geräte nach Deutschland gemäß § 8 Abs. 1 des Telekommunikations-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes (TTDSG) verboten.

Zu den potenziell verbotenen Produkten zählen Geräte wie Smartwatches, Staubsaugerroboter, Wecker oder Spielzeugautos. Beim Geschenkekauf gilt daher: Lieber einmal mehr informieren, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.

Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein

Smarte Gadgets, die sich als potenzielle Spionagegeräte eignen – sei es absichtlich oder unbeabsichtigt –, gelten in Deutschland als verboten. Ein solches Szenario liegt vor, wenn die Geräte mit einer Kamera und/oder einem Mikrofon ausgestattet sind, die in der Lage sind, Audio- und Videoaufnahmen unbemerkt durchzuführen und diese Daten kabellos an andere Geräte zu übertragen.

Eine Kamera oder ein Mikrofon an einem Gadget an sich stellt noch kein Problem dar. Bedenklich wird es jedoch, wenn es für Umstehende nicht erkennbar ist, wann ihre Umgebung aufgenommen wird.

Laut der neuen Warnung der Bundesnetzagentur müssen Personen in der Umgebung des Geräts durch akustische oder optische Signale darüber informiert werden, wenn eine Aufnahme stattfindet, um eine Ausnahmesituation zu signalisieren.

Zudem muss das Gerät so konzipiert sein, dass niemand heimlich auf die Kamera und das Mikrofon zugreifen kann. Diese Richtlinien dienen dem Schutz der Privatsphäre und sollen verhindern, dass smarte Gadgets unbemerkt als Überwachungswerkzeuge eingesetzt werden.

Vernetzte Geräte können die Privatsphäre gefährden

„Vernetzte Geräte, die sich zum Spionieren eignen und unsere Privatsphäre gefährden, sind verboten. Sie erleichtern zwar unser Leben, doch dürfen sie nicht unsere Privatsphäre gefährden. Insbesondere im Kinderzimmer haben solche Geräte nichts verloren“, erklärt Klaus Müller, der Präsident der Bundesnetzagentur.

Um nicht unabsichtlich ein in Deutschland verbotenes Produkt zu verschenken, ist es wichtig, sich vor dem Kauf gründlich über die Funktionsweise der Produkte zu informieren. Die Bundesnetzagentur empfiehlt, sowohl die Produktbeschreibung genau zu prüfen als auch die Datenschutzbestimmungen der zugehörigen Apps zu durchleuchten.

