iMac mit Touchscreen: Youtuber findet 24 Jahre alten Prototyp

Der Youtuber Michael MJD zeigt in einem Video ein iMac mit Tochscreen, das es 1999 regulär zu kaufen gab. (Screenshot: Youtube / t3n)

Ein Video des Youtubers Michael MJD hat zwei interessante Fakten über Apple enthüllt. Erstens: Es gab bereits 1999 einen Prototyp des iMacs mit einem Touchscreen. Zweitens: Was die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen betrifft, war der Konzern damals sehr viel lockerer eingestellt.

Das 24 Jahre alte Gerät, das Michel MJD in dem Video zeigt, stammte nämlich nicht von Apple allein. Vielmehr bediente sich der auf P.O.S.-Systeme spezialisierte Anbieter Elo Touch eines herkömmlichen iMac G3s, der dann mit eigener Technik aufgerüstet wurde. Und wie es der Name schon nahelegt, war das die Touch-Technik.

iMac-Touchscreen basierte auf akustischen Signalen

Realisiert wurde die sogenannte „Touch on Tube“-Technik durch integrierte Wandler, die die Berührung des Bildschirms mittels akustischer Wellen registrieren. Der Engineering Prototype mit der macOS 8-Oberfläche war regulär von Apple zugelassen und wurde von Elo Touch verkauft – dabei war Elo Touch nur einer von mehreren sogenannten Value-Added-Resellern.

Das Kiosksystem in Form des iMac G3 mit iTouch-System war für den Einsatz zum Beispiel in Geschäften und Firmen gedacht, bei denen die Bedienung ohne Maus und Tastatur besonders sinnvoll gewesen wäre. Kund:innen hätten damit beispielsweise in Restaurants Bestellungen aufgeben können.

Der Mauszeiger konnte mit dem Finger gesteuert werden, wobei es laut Michael MJD gar nicht so einfach ist, die Menüs auch wirklich anzusteuern. Für den tatsächlichen Praxiseinsatz hätte es wahrscheinlich größerer Schaltflächen bedurft.

Der iMac brachte Apple den Durchbruch

Der iMac als Basis der speziellen Version mit Touchscreen kam übrigens ziemlich genau vor 25 Jahren auf den Markt und begründete den großen Durchbruch für den Technologiekonzern Apple. Mit dem transparenten Kunststoff und den abgerundeten Ecken seines Desktop-Computers setzte Apple nicht nur ästhetisch eine ganz eigene Duftmarke.

Aufsehen erregte auch die Tatsache, dass Steve Jobs das Diskettenlaufwerk abschaffte und sein Augenmerk stattdessen auf CDs, Netzwerkverbindungen, USB-Anschlüsse und externe Laufwerke legte.

Gerüchte, dass Apple schon bald einen iMac mit Touch-Funktion auf den Markt bringen will, halten sich übrigens schon seit Jahren hartnäckig.

