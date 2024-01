Ingenuity: Der Mars-Helikopter hat seine letzte Runde gedreht

Für den Marshelikopter Ingenuity ist nach 72 Flügen endgültig Schluss. Bei seinem letzten Einsatz sei ein Rotor kaputtgegangen und der Helikopter nicht mehr flugfähig, erklärte der Nasa-Chef Bill Nelson in einem Video.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Enttäuscht ist bei der Nasa aber niemand, ganz im Gegenteil. Während seiner Mission sei Ingenuity höher und weiter geflogen, als man es sich jemals hätte vorstellen können, sagte Nelson in einer ebenfalls veröffentlichten Mitteilung weiter.

Ingenuity: Aus fünf Flügen in 30 Tagen wurden 72 Flüge in drei Jahren

Dabei habe der Helikopter dabei geholfen, das zu tun, was die Nasa am besten könne – „das Unmögliche möglich zu machen“. Ursprünglich hatten die Weltraumexpert:innen nur fünf Flüge in 30 Tagen für Ingenuity vorgesehen, aus denen dann aber 72 in knapp drei Jahren wurden.

Anzeige Anzeige

Das erste Fluggerät auf einem anderen Himmelskörper war im Februar 2021 gemeinsam mit dem Marsrover Perseverance im Jezero-Krater des Mars gelandet. Nach Plan sollte es lediglich einige Male starten und wieder landen, um zu beweisen, dass derartige Flüge auch in der dünnen Atmosphäre des Mars möglich sind.

Ingenuity: Der Schaden entstand bei der Landung

Nachdem das problemlos geglückt war, wurde Ingenuity zu einem festen Bestandteil der Erkundungstouren von Perseverance. Während der Rover damit beschäftigt war, Proben zu sammeln, war ihm der auf dem Mars nur 700 Gramm leichte Helikopter immer wieder vorausgeflogen.

Anzeige Anzeige

Wie die Nasa in einer Erklärung mitteilte, kam es am 18. Januar zu dem Problem, das letztlich das Ende der Mission bedeutete. Nach einem kurzzeitigen Kontaktabbruch zwischen Rover und Helikopter zeigten von Ingenuity aufgenommene Bilder, dass während der Landung mindestens einer der 1,2 Meter langen Rotoren beschädigt worden war.

Es fehlte wohl ein Orientierungspunkt

Die Wissenschaftler:innen vermuten jetzt, dass Ingenuity das eintönige Gelände zum Verhängnis geworden sein könnte, in dem er sich die letzten Tage befunden hatte. Inmitten der großen Sandfläche könnten dem Helikopter markante Merkmale wie große Steine gefehlt haben, die er üblicherweise zur Orientierung nutzte.

Anzeige Anzeige

Insgesamt hat Ingenuity während seiner Flüge 17 Kilometer in 129 Minuten zurückgelegt, ist auf eine maximale Flughöhe von rund fünf Metern gekommen, hatte eine Maximalgeschwindigkeit von 36 km/h erreicht und schaffte mit einer Akkuladung eine Strecke von 330 Metern.

Hier simuliert eine Nasa-Crew den Alltag auf dem Mars

7 Bilder ansehen „Mars Dune Alpha“ – Die Mars-Station auf der Erde Quelle: DPA

Mehr zu diesem Thema