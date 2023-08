Mars-Helikopter Ingenuity schießt nach Notlandung beeindruckendes Bild

Im Vergleich zu vielen seiner früheren Flüge war der jüngste Ausflug des Mars-Helikopters Ingenuity der Nasa eher unspektakulär. In fünf Metern Höhe schwebte der Hubschrauber über der staubigen Oberfläche des roten Planeten, bevor er genau dort landete, wo er 24 Sekunden zuvor gestartet war.

Doch der kürzlich durchgeführte Flug hatte dennoch einen besonderen Wert für die Nasa. Beim 53. Flug Ende Juli musste Ingenuity einen für 136 Sekunden geplanten Flug nach nur 76 Sekunden abbrechen und eine unerwartete Notlandung durchführen. Wie eine Analyse des Flugs ergab, wurde die Navigation des Helikopters gestört, da die Bilder seiner Navigationskamera nicht mit den Daten seiner Messgeräte übereinstimmten. Dadurch erwartete Ingenuitys Bordcomputer eine Situation, die nicht mit den tatsächlichen Gegebenheiten übereinstimmte, und die Nasa war gezwungen, den Flug abzubrechen.

Notfall-Programm funktioniert

„Seit dem allerersten Flug haben wir ein Programm namens ‚LAND_NOW‘ eingebaut, das darauf ausgelegt ist, den Hubschrauber so schnell wie möglich an die Oberfläche zu bringen, wenn eines von einigen Dutzend ungewöhnlichen Szenarien auftritt“, sagte Teddy Tzanetos, Teamleiter von Ingenuity, in einer Mitteilung der Nasa. Während Flug 53 stieß das Team nun auf eines davon, und der Hubschrauber funktionierte wie geplant und führte eine sofortige Landung durch.

„Obwohl wir gehofft hatten, nie ein LAND_NOW auszulösen, ist dieser Flug eine wertvolle Fallstudie, die künftigen Flugzeugen, die auf anderen Welten operieren, zugute kommen wird“, sagte Tzanetos. „Das Team arbeitet daran, besser zu verstehen, was bei Flug 53 passiert ist, und angesichts des Erfolgs von Flug 54 sind wir zuversichtlich, dass unser Baby bereit ist, weiter auf dem Mars zu fliegen.“

Doch selbst der kurze Testflug lieferte der Nasa mehr als nur die Erkenntnis, dass Ingenuity die Notlandung unfallfrei überstanden hat. Neben dem erfolgreichen Abschluss der kurzen Auf- und Ab-Mission hatte der Helikopter in einer Höhe von fünf Metern über der Oberfläche die Möglichkeit, eine beeindruckende Aufnahme des Marsgeländes anzufertigen. Zu erkennen ist auf der Aufnahme am oberen Bildrand sogar der Rover Perseverance.

Noch mehr sehenswerte Bilder vom Mars findet ihr in unserer Bildergalerie:

