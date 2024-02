Instagram: So erstellst du einen Business-Account – diese Vorteile bringt er

Instagram ist mit über zwei Milliarden Nutzer:innen eines der bekanntesten sozialen Netzwerke. Viele Unternehmen und Influencer:innen haben das Potenzial der Plattform erkannt. Business-Profile werden täglich von über 200 Millionen Instagram-Nutzer:innen besucht.

Anzeige Anzeige

Der Instagram-Business-Account eignet sich besonders als Marketing-Kanal und um die eigene Reichweite bei Instagram besser verwalten zu können. Wir erklären euch, für wen der Instagram-Business-Account geeignet ist, welche Vorteile er bringt und wie er erstellt wird.

Warum einen Instagram-Business-Account erstellen?

Der kostenfreie Instagram-Business-Account bietet viele Vorteile für Unternehmen und Selbstständige. Ihr könnt Statistiken abrufen, Werbemöglichkeiten ausschöpfen und das Zielpublikum sowie Budget mit nur ein paar Klicks festlegen. Business-Profile haben in ihrer Bio eine Unternehmens-Kategorie und teilweise sind auch E-Mail-Adresse sowie Telefonnummer hinterlegt.

Anzeige Anzeige

Der Business-Account unterscheidet sich zum privaten Konto in erste Linie durch einen erweiterten Funktionsumfang. Wenn ihr Instagram also nicht nur privat nutzen wollt, dann bietet sich der Business-Account auf jeden Fall an.

Neben dem Business-Account gibt es aber auch noch das Creator-Profil. Doch was ist der Unterschied zwischen Creator- und Business-Account bei Instagram?

Anzeige Anzeige

Das Creator-Profil ähnelt zum größten Teil dem Business-Profil, eignet sich jedoch eher für Influencer:innen und nicht für Unternehmen. Mit dem Creator-Profil könnt ihr genauere Einblicke in euer Follower-Wachstum gewinnen und ihr könnt eure Nachrichten im Postfach besser sortieren.

Der Business-Account ist hingegen eher für Unternehmen oder Selbstständige geeignet, weil darüber Werbeanzeigen geschalten werden können und auch die Verwaltung von Reichweite sowie Community möglich ist. Aus diesem Grund wird der Business-Account auch als Unternehmensprofil bezeichnet.

Anzeige Anzeige

Wie ihr den Instagram-Business-Account erstellen könnt, zeigen wir euch in unserer Schritt-für-Schritt Anleitung.

Wie erstellt man einen Instagram-Business-Account?

Klickt oben rechts auf Menü in eurem Instagram-Profil.

Geht auf „Einstellungen und Privatsphäre“.

Im Kontobereich klickt ihr unter dem Punkt „Für Profis“ auf „Kontoart und Tools“.

Anschließend wählt ihr zwischen „Zu professionellem Konto wechseln“ und „Neues professionelles Konto hinzufügen“.

Wenn ihr euer Unternehmen bereits bei Instagram angemeldet habt und dort auch eingeloggt seid, wählt ihr die erste Option.

Anschließend bekommt ihr einen kurzen Einblick in die wichtigsten Funktionen des Business-Accounts und klickt euch über „Weiter“ durch die Einführung.

Danach werdet ihr gefragt, was euch am besten beschreibt. Ihr könnt dafür selbst aus den Vorschlägen auswählen oder die Kategorien durchsuchen lassen. Sobald ihr etwas ausgewählt habt, erscheint die Option „Im Profil anzeigen“ – den Schieberegel daneben könnt ihr entweder auf blau, also auf „anzeigen“ stellen, oder ihr entscheidet euch dafür, die Kategorie nicht anzeigen zu lassen.

Mit „Fertig“ bestätigt ihr eure Auswahl. In einem neuen Feld werdet ihr erneut gefragt, ob ihr zu einem professionellen Konto wechseln wollt und bestätigt mit „OK“.

Es öffnet sich möglicherweise ein neues Fenster, in dem ihr euch zwischen Business- und Creator-Profil entscheiden könnt. Diese Auswahl müsst ihr treffen, wenn Instagram die vorher gewählt Kategorie eher einem Creator als einem Unternehmen zuordnet. Ein Creator-Profil hat jedoch andere Funktionen als ein Business-Profil. Wenn ihr einen Business-Account erstellen wollt, solltet ihr natürlich „Business“ auswählen.

Zum Schluss könnt ihr noch einige Informationen über euer Unternehmen angeben. Anschließend habt ihr einen Instagram-Business-Account mit vielen neuen Funktionen.

Was sind die Vorteile eines Instagram-Business-Accounts?

Mit dem Instagram-Business-Account habt ihr Zugang zu den Instagram Analytics , über die ihr zum Beispiel einsehen könnt, wie sich eure Follower-Zahlen entwickelt haben, wie viele Besucher:innen auf eure Website geklickt haben und welche Reichweite eure Beiträge erzielt haben.

, über die ihr zum Beispiel einsehen könnt, wie sich eure Follower-Zahlen entwickelt haben, wie viele Besucher:innen auf eure Website geklickt haben und welche Reichweite eure Beiträge erzielt haben. Ihr könnt Werbeanzeigen erstellen. Mit der Funktion „Hervorheben” unter euren Beiträgen lassen sich Budget, Zielgruppe und Laufzeit festlegen.

erstellen. Mit der Funktion „Hervorheben” unter euren Beiträgen lassen sich Budget, Zielgruppe und Laufzeit festlegen. Falls ihr Produkte verkauft, könnt ihr sie mit der Shopping-Funktion direkt über Instagram zum Verkauf anbieten.

direkt über Instagram zum Verkauf anbieten. Es lassen sich Schnellantworten einstellen, die ihr per Klick aussendet.

einstellen, die ihr per Klick aussendet. Über die Funktion „ Branded Content “ könnt ihr angeben, mit welchen Influencer:innen oder Publishern ihr zusammenarbeitet.

“ könnt ihr angeben, mit welchen Influencer:innen oder Publishern ihr zusammenarbeitet. In eurem Account könnt ihr mehr Informationen in der Bio angeben, zum Beispiel zu eurem Tätigkeitsfeld, Leistungsangebot und Geschäftsstandort samt Wegbeschreibung. Größter Pluspunkt: Ihr könnt eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse hinterlegen; so können Interessent:innen auf direkten Weg mit euch in Kontakt treten.

Wichtig: Wenn ihr ein Profil gewerblich nutzt, ist es notwendig, diesen vor möglichen Hackerangriffen zu schützen. Wir empfehlen euch, euren Account mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung abzusichern.

Anzeige Anzeige

Mehr zu diesem Thema