In Berlin surft man schon recht flott mobil, aber in anderen Städten geht es noch schneller. (Foto: Zigres/Shutterstock)

Gamer:innen und Fans von Streamingportalen sind auf schnelle Internetverbindungen angewiesen. International gesehen ist Deutschland in puncto Internetgeschwindigkeit aber nur Mittelmaß: Ende 2023 landet Deutschland laut Speedtest-Anbieter Ookla im weltweiten Breitbandvergleich nur auf Platz 51.

Große regionale Unterschiede

Innerhalb Deutschlands zeigen sich derweil große Unterschiede, sowohl regional als auch was die Anbieter angeht. So hat beim mobilen Internet die Telekom mit durchschnittlich 110,87 Megabit pro Sekunde im Download deutlich die Nase vorn, wie aktuelle Zahlen belegen. Im Festnetz kann Deutsche Glasfaser mit 218,53 Megabit pro Sekunde durchschnittlicher Downloadgeschwindigkeit die Konkurrenz abhängen.

Wie schnell man im Internet surfen kann, hängt aber auch vom Wohnort ab. So liegen die Stadtstaaten Hamburg, Berlin und Bremen beim mobilen Internet vorn. Ähnlich sieht es auch beim Festnetzinternet aus. Hier macht allerdings Schleswig-Holstein das Rennen – während Berlin sich im Bundesländer-Ranking sogar nur mit Platz 8 zufrieden geben muss.

Berlin: Flott, aber nicht am schnellsten

Ebenfalls nur im Mittelfeld rangiert die Bundeshauptstadt im Städteranking – sowohl was das mobile als auch was das Festnetzinternet angeht. Am schnellsten mobil surfen kann man laut Ookla in Düsseldorf und Köln. Auf Platz 3 der Top 10 der größten deutschen Städte folgt München. Hamburg und Berlin müssen sich hier mit den beiden letzten Plätzen begnügen.

Was das Festnetzinternet angeht, liegen Leipzig, Frankfurt und Düsseldorf mit geringen Abständen auf den ersten drei Plätzen des Geschwindigkeitsrankings. Hier kann sich Hamburg im Mittelfeld behaupten. Berlin ist mit Platz 8 immerhin nicht die Großstadt mit dem langsamsten Internet.

Telekom mobil dank 5G-Netz vorn

Im mobilen Ranking ist übrigens die Telekom in den zehn größten Städten der schnellste Anbieter – dank ihres 5G-Netzes. Im Festnetzbereich wechseln sich Pyur, Vodafone und Tele Columbus in den einzelnen Städten ab. Vodafone macht hier in sieben der zehn großen Städte das Rennen.

Die Daten hat Ookla nach eigenen Angaben während entsprechender Tests im Zeitraum zwischen Januar und Juni 2024 erhoben. Voraussetzung, um in die Statistik aufgenommen zu werden, ist, dass ein Standort 300 eindeutige Ergebnisse für Mobilfunk- oder Festnetzbreitband vorweisen kann.

