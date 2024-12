iOS 19: Diese iPhones und iPads sollen 2025 das Update von Apple erhalten

Fünf Jahre lang müssen Smartphone-Hersteller ihre Geräte mit Updates versorgen – dazu verpflichtet sie die Gesetzgebung der Europäischen Union. Apple-Nutzer:innen sind diesbezüglich verwöhnt. Auch wenn der Hersteller keinen konkreten Zeitraum kommuniziert, erhalten viele Geräte sechs oder sogar sieben Jahre lang Updates. Insofern stellen sich viele Apple-Fans jährlich die Frage, ob ihr älteres iPhone oder iPad noch die neueste Iteration von iOS bekommen wird.

Glaubt man der Meldung des französischen Mediums iPhoneSoft, dann sollen alle iPhones, die in diesem Jahr iOS 18 erhalten haben, 2025 auch auf iOS 19 aktualisiert werden können. Die ältesten Geräte wären damit das iPhone XR beziehungsweise iPhone XS und XS Max, die allesamt aus dem Jahr 2018 stammen.

Auch die iPhones der SE-Reihe ab der 2. Generation (2020) sollen demnach iOS 19 erhalten, ebenso alle weiteren Geräte ab dem iPhone 11 in allen Varianten. Es ist jedoch möglich, dass älteren Geräten nicht der volle Funktionsumfang des neuen Betriebssystems zur Verfügung steht – gerade für Apple Intelligence sind die neuen A17Pro- beziehungsweise A18-Chips vonnöten, die im iPhone 15 Pro beziehungsweise allen 16-er Geräten verbaut sind.

iOS 19: Bei den iPhones sieht es gut aus, iPad-Fans müssen aussortieren

Während sich iPhone-Nutzer:innen also freuen dürften, sieht es bei den iPads nicht ganz so gut aus. Laut der Liste, die iPhoneSoft von einer gut unterrichteten Quelle erhalten haben will, werden nur folgende Geräteklassen auf iPad OS 19 aktualisiert werden können:

iPad mini 5. Generation oder neuer

iPad 8. Generation oder neuer

iPad Air 3. Generation oder neuer

iPad Pro von 2018 oder neuer

Es scheint also mindestens ein A12-System-on-a-Chip vonnöten, um 2025 noch ein neues Update zu erhalten. Was den Funktionsumfang angeht, sollten sich Nutzer:innen laut iPhoneSoft auf weniger neue Features einstellen: Verzögerungen in der Entwicklung von iOS 18 und iPad OS 18 sollen viel Zeit gekostet haben, die nun fehlt.

Es wird sich zeigen, wie zutreffend diese Angaben letztlich sind.

