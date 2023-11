Der Hund, der die Hausaufgaben gefressen hat, ist wohl eine der ältesten Ausreden der Welt. Was ist allerdings wenn ein iPad alle Aufzeichnungen des ganzen Schuljahres unwiderruflich verschlingt?

In Koblenz erlebten Abiturienten kürzlich einen Albtraum, als ein Fehler in der Geräteverwaltung ihre digitalen Unterrichtsnotizen auslöschte und damit den Abiturstress auf eine ganz neue Ebene hob. Die Panne ereignete sich an zwei Gymnasien in Koblenz, wo Hunderte von iPads aufgrund eines Fehlers im städtischen Schulnetzwerk plötzlich abgemeldet wurden. Doch das war nicht das einzige Problem. Die Goodnotes-App, die von vielen Schülern für Notizen genutzt wurde, verschwand ebenfalls von den Tablets, samt aller gespeicherten Mitschriften.

Keine Back-ups, keine Chance?

Nachdem der erste Schock verdaut war, zeigte sich allerdings erst das wahre Ausmaß der Problematik. Wie der SWR berichtet, gab es nämlich keinerlei Back-ups der Goodnotes-Aufzeichnungen. Normalerweise legen Apple-Geräte automatisch Back-ups in der iCloud an, doch diese Funktion war bei den Schul-iPads gesperrt. Auf die Frage, warum dieses durchaus hilfreiche Feature abgeschaltet war, nannte die Stadt Koblenz Bedenken bezüglich des Datenschutzes.

Außerdem räumte die Stadt ein, dass alternative Methoden zur Sicherung der iPad-Daten nicht ausreichend kommuniziert wurden. Ein Versäumnis, das erst nach dem Vorfall ans Licht kam. Wäre die Kommunikation hier besser gelaufen, wären die Schüler darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass die Goodnotes-App selbst die Möglichkeit bietet, manuell und lokal zu speichern. Eine Option, von der allerdings nur wenige Schüler wussten.

Die letzte Hoffnung der betroffenen Schüler liegt jetzt in ihren Mitschülern. Da nur 485 von rund 7.500 Schulgeräten betroffen sind, besteht die Möglichkeit, dass diese ihre Mitschriften mit den anderen teilen, um die Lücken so gut es geht zu füllen. Auch die Schulleitungen der betroffenen Gymnasien haben ihre Unterstützung bei der Abiturvorbereitung zugesichert.

