Knisternde Lautsprecher, verkehrtes Laden: Neue Probleme beim iPhone 15

Das iPhone 15 Pro Max sieht gut aus, fühlt sich gut an, hat aber noch das eine oder andere Problem. (Foto: t3n)

Dass Apple mit dem iPhone 15 Pro Max richtig abgeliefert hat, verrät unser Test. Frei von Fehlern ist das Smartphone genau wie die drei anderen Modelle iPhone 15, 15 Plus und 15 Max aber nicht. So klagten Besitzer:innen schon kurz nach dem Verkaufsstart über Überhitzungsprobleme. Diese geht Apple bereits mit dem Update auf iOS 17.0.3 an. Doch während die frische Software noch gar nicht auf allen Geräten installiert ist, ist schon von weiteren Auffälligkeiten die Rede. Nutzer:innen auf Reddit berichten etwa von Problemen mit den Lautsprechern.

Knisternde Lautsprecher

So soll bei allen vier Modellen der obere Lautsprecher anfangen zu knistern, wenn die Lautstärke auf mehr als 80 Prozent eingestellt ist. Ob es sich dabei um ein Telefonat via Freisprechfunktion oder die Medienwiedergabe handelt, spielt demnach keine Rolle.

Besonders brisant: Mehrere iPhone-Besitzer:innen berichten, dass sie ihr Handy bei Apple umgetauscht hätten, aber auch Ersatzgeräte von dem Problem betroffen seien. Um einen allgemeinen Fehler scheint es sich aber nicht zu handeln, denn andere zeigen sich auf Reddit zufrieden mit den neuen Lautsprechern.

iPhone 15 wird zur Powerbank

Ein weiteres Problem betrifft den USB‑C-Anschluss an den neuen iPhones. Für Nutzer:innen ist er eigentlich eine gute Sache. Schließlich brauchen sie in den meisten Fällen für Mac, iPad und iPhone nur noch ein Ladekabel. Außerdem bieten die neuen Modelle die Möglichkeit zum Reverse-Charging, also zum Aufladen anderer Geräte wie den Airpods Pro 2 mit USB‑C-Case oder der Apple Watch. Durch einen Fehler werden die iPhones allerdings offenbar auch für Powerbanks zum externen Akku.

Wie heise.de berichtet, entzieht zumindest das Modell Powercore Slim 10K PD von Anker dem Handy den Strom, anstatt welchen zum Laden zur Verfügung zu stellen. Die einzige Lösung sei es demnach, das Smartphone an die USB‑A-Buchse der Powerbank anzuschließen. Die lädt das iPhone zwar langsamer, zu einem Fehler kommt es dabei aber nicht. Laut Bericht sei Anker der Fall bekannt. Der Akkuspezialist soll nun Tests durchführen, um herauszufinden, wie weit verbreitet das Problem ist.

Ein zweites Ladeproblem betrifft ausschließlich BMW-Fahrer:innen. Laut Golem sollen die kabellosen Ladepads in den Autos des Herstellers den NFC-Chip in den iPhones außer Gefecht setzen. Als Folge lässt sich der Bezahldienst Apple Pay bei betroffenen Nutzer:innen nicht mehr einrichten. Wir haben bei BMW nachgefragt. Das Thema sei beim Hersteller bekannt und werde derzeit in Zusammenarbeit mit Apple analysiert.

