So wird dein iPhone 15 Pro zur Spielekonsole

Das iPhone 15 Pro Max ist so leistungsstark, dass sogar Konsolenspiele darauf laufen. (Foto: t3n)

Apples iPhone-Prozessoren gehören jedes Jahr zu den schnellsten am Markt. Da ist der neue A17 Pro aus dem iPhone 15 Pro (Max) keine Ausnahme. 2023 demonstrierte das Unternehmen die Rechenleistung allerdings nicht anhand von Videoschnitt- oder anderen leistungshungrigen Apps, sondern mithilfe von Videospielen. Ab sofort ist etwa Resident Evil Village zum Einführungspreis ab rund 16 Euro (ohne DLC) im App-Store zu haben. Es läuft auf den beiden neuen Pro-iPhones und iPads mit M-Prozessoren.

Wer das Spiel kauft, kann es ohne weiteres Zubehör auf dem iPhone zocken. Ihr steuert eure Spielfigur dann wie für Smartphone-Games üblich über digital eingeblendete Buttons. Die Lösung ist praktisch, dürfte aber auch dafür sorgen, dass ihr an unübersichtlichen Stellen den Überblick über das Geschehen verliert.

Controller-Hülle mit dem iPhone verwenden

Abhilfe könnt eine zusätzliche Controller-Hülle schaffen, in die ihr euer iPhone einspannen und dann wie an der Nintendo Switch mit den üblichen Bedienelemente zocken könnt. Worauf ihr beim Kauf achten solltet: Eigentlich für das iPhone gedachtes Zubehör wie etwas das Razer Kishi V2 sind für den Lightning-Anschluss ausgelegt. Den hat Apple mit dem iPhone 15 allerdings zugunsten einer USB-C-Buchse abgeschafft. Schaut deshalb zunächst, ob Hersteller USB-C-Hüllen anbieten, die auch mit dem iPhone kompatibel sind.

So hatte zum Beispiel Backbone ein Update für das Backbone One versprochen, das den Ansteck-Controller fit fürs iPhone macht.

Konsolen-Controller mit dem iPhone koppeln

Alternativ greift ihr zum klassischen Konsolen-Controller von Microsoft, Nintendo, Sony oder einem Drittanbieter. Die Gamepads lassen sich einfach kabellos per Bluetooth mit dem iPhone koppeln. Dazu versetzt ihr den Controller jeweils in den Kopplungs-Modus und verbindet ihn über die Bluetooth-Einstellungen auf dem Smartphone. Für unterwegs lässt sich das iPhone mithilfe eines Clips auch am Controller befestigen. Die gibt es zu Preisen zwischen 10 und 30 Euro auf den etablierten Plattformen zu kaufen.

iPhone an den Fernseher anschließen

Zu Hause könnt ihr die neuen Pro-iPhones auch an den Fernseher oder einen externen Monitor anschließen. Anders als bei iPads mit M-Prozessoren wird das Geschehen auf dem Bildschirm zwar nicht erweitert, sondern nur gespiegelt, zum Zocken sollte das jedoch reichen. Für den Anschluss an den Fernseher benötigt ihr einen USB-C-auf-HDMI-Adapter. Den Controller könnt ihr wie oben beschrieben koppeln.

Tester:innen, die Resident Evil Village bereits vor dem Start ausprobieren konnten, berichten jedoch, dass das iPhone beim Zocken sehr warm werde. Laut Gamestar tritt das vor allem dann auf, wenn man die Grafikqualität nach oben schraubt. Am Fernseher wird das zum Problem. Damit Resident Evil Village flüssig auf dem großen Screen lief, mussten die Tester:innen beim österreichischen Der Standard die Einstellungen herabsetzen.

Außerdem geht die Zombie-Hatz auf den Akku. Wer länger als zwei bis drei Stunden spielen wolle, solle am besten ein Ladegerät dabei haben, schreibt etwa Macwelt. Vadim Yuryev vom Youtube-Kanal Max Tech schlägt auf X (ehemals Twitter) eine Lösung vor.

Gaming-Fans sollten demnach zu einem USB-C-auf-HDMI-Adapter von Apple greifen. Neben einer HDMI- bietet der jeweils noch eine USB-C- und USB-A-Buchse. So könne das iPhone an den Fernseher angeschlossen und per USB-C gleichzeitig mit Strom versorgt werden. Über den USB-A-Port könne man zusätzlich ein Kühlgerät fürs Smartphone anschließen. Im Prinzip bastelt man sich damit die Apple-Variante eines Nintendo-Switch-Docks.

Beachten solltet ihr jedoch: Apple selbst verkauft den Adapter aktuell nicht. Der war ursprünglich für iPads und Macbooks gedacht. Über andere Shopping-Kanäle ist das Zubehör aber noch zu bekommen. Preislich liegt der Adapter dann zwischen 70 und 80 Euro. Ganz günstig ist die Lösung also auch nicht.

Weitere Games für das iPhone folgen

Nach Resident Evil Village kommen noch weitere Konsolenumsetzungen aufs iPhone und iPad. Mit Resident Evil 4 steht noch ein Klassiker aus. Außerdem sind auch Death Stranding und Assassin’s Creed Mirage für Apple-Geräte angekündigt.

