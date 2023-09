iPhone 15 Pro: Wer es in der Hand hält, spürt den Unterschied sofort

Etwas über eine Woche nach der offiziellen Vorstellung und kurz vor dem Marktstart liegen die neuen iPhone-15-Modelle bei uns auf dem Schreibtisch. Dabei stechen die Pro-Versionen mit ihren extrem schmalen Rändern und samtener Haptik dank des neuen Gehäusematerials hervor.

Doch auch die neuen Basismodelle überraschen mit dem neuen Finish und ihrem abgerundeten Alugehäuse.

iPhone 15 Pro und Pro Max: Spür- und sichtbares Upgrade

Auch wenn sich Apples Smartphones von Jahr zu Jahr ziemlich ähnlich sehen, ist der Unterschied beim iPhone 15 Pro und Pro Max zu den Vorgängermodellen zunächst beim näheren Hinsehen zu erkennen: Denn zum einen ist der Displayrahmen in der Tat sichtbar dünner als beim 14 Pro (Max) geworden, wobei die symmetrische Form beibehalten wurde.

Zudem liegen die neuen Modelle dank ihres leicht abgerundeten Titangehäuses angenehmer in der Hand als die eckigeren Vorgängermodelle aus Edelstahl, die überdies eine Spur breiter und länger sind. Was mir außerdem besser gefällt, ist die Tatsache, dass die Rahmen der neuen Modelle nicht mehr so glänzen, sondern mattiert gebürstet sind.

Was außerdem auffällt, ist die Tatsache, dass die neuen 15-Pro-Modelle durch ihre abgerundeten Gehäuse zierlicher anmuten als die Vorgänger, obwohl sie minimal dicker sind.

Nicht zu übersehen ist zudem der neuen Aktionsbutton oder Action-Button an den Pro-Modellen, der den klassischen Stummschalter ersetzt. Standardmäßig fungiert der Knopf zwar weiterhin zum Stummschalten. Er ähnelt aber nun eher dem Aktionsbutton der Apple Watch Ultra, wobei der Funktionsumfang beim iPhone 15 Pro (Max) um einiges größer und vielfältiger ist.

Denn er kann alternativ auch zum Starten und Auslösen der Kamera verwendet werden, oder zur Aktivierung der Taschenlampe. Wenn ihr die Sprachmemofunktion regelmäßig nutzt, könnt ihr den Button für den schnellen Zugriff darauf programmieren. Ebenso könnt ihr ihn mit eigenen Kurzbefehlen oder einer der zahlreichen Assistenzfunktionen belegen.

Ich muss gestehen, dass ich bei Smartphones stets die Klingeltöne abgeschaltet habe, sodass der Stummschalter seither in einer Position verharrte. Entsprechend sind die neuen Möglichkeiten des Aktionsbuttons eine äußerst willkommene Aufwertung. Am Testgerät habe ich den Knopf sogleich zu einem dedizierten Kamerabutton gemacht.

Sollte ich doch mal den Stummmodus ändern müssen, geht das immer noch einfach im Kontrollzentrum. Dort findet ihr einen entsprechenden Button, der ausreichend schnell erreichbar ist.

iPhone 15 fühlt sich ein wenig wie ein „14 Pro Lite“ an

Solltet ihr eines der neuen iPhones kaufen, aber nicht auf den klassischen Stummschalter verzichten wollen: Die iPhone-15-Basismodelle haben ihn noch an Bord. Wie bisher dient er dort lediglich zum Ein- und Ausschalten der Klingeltöne und bietet keine weiteren Einstellungsoptionen.

Neu beim iPhone 15 und 15 Plus ist indes die Dynamic Island im Bildschirm, die genauso funktioniert wie bei den Pro-Modellen seit der 2022er Modellgeneration. Sie bietet einen klaren Mehrwert gegenüber der bisherigen Face-ID-Notch, da in der kleinen Pille allerhand Informationen dargestellt werden können und sie zur Mediensteuerung genutzt werden kann.

Auch das Gehäuse des iPhone 15 und 15 Plus ist ein Stück weit aufgewertet worden. Wie bei den Pro-Modellen sind die Seiten stärker abgerundet, was sich an einer angenehmeren Haptik bemerkbar macht.

Was die Farben aller Modelle angeht, ist Apple in diesem Jahr sehr dezent unterwegs. Bei den Pro-Modellen ist man es ja schon gewohnt, aber auch die Farbgebungen der Basisvarianten sind recht zurückhaltend. Uns liegt neben dem weißen iPhone 15 Plus ein grünes iPhone 15 vor, dessen Farbton aber alles andere als knallig anmutet. Es sieht so aus, als hätte Apple versehentlich zu viel weiß durchgemischt.

Etwas versteckt, aber maximal erwähnenswert ist der neue USB-C-Anschluss, den die EU Apple aufgezwungen hat. Alle vier iPhone-15-Modelle haben ihn an Bord, jedoch weisen sie unter der Haube ein paar Unterschiede hinsichtlich ihrer Datentransfergeschwindigkeit auf. iPhone-15-Besitzer:innen können damit endlich auch das Ladekabel ihres Macbooks verwenden oder eines von Familienmitgliedern, Freund:innen oder Kolleg:innen mit Android-Smartphones.

iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 15 iPhone 14 Pro iPhone 15 Plus iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 13 iPhone SE (2022) Display 6,7 Zoll OLED Super Retina XDR Display, 2.796 x 1.290, 460 ppi, 120 Hz, HDR, Ceramic Shield, 1.000 Nits maximale typische Helligkeit, 1.600 Nits Spitzenhelligkeit (HDR), 2.000 Nits Spitzenhelligkeit (im Freien), Dynamic Island,

Always-On Display 6,1-Zoll OLED Super Retina XDR Display, 2.556 x 1.179 Pixel, 460 ppi, 120 Hz, HDR, Ceramic Shield, 1.000 Nits maximale typische Helligkeit, 1.600 Nits Spitzenhelligkeit (HDR), 2.000 Nits Spitzenhelligkeit (im Freien),Dynamic Island,

Always-On Display 6,7 Zoll OLED Super Retina XDR Display, 2.796 x 1.290, 460 ppi, 120 Hz, HDR, Ceramic Shield, 1.000 Nits maximale typische Helligkeit, 1.600 Nits Spitzenhelligkeit (HDR), 2.000 Nits Spitzenhelligkeit (im Freien),Dynamic Island,

Always-On Display

6,1-Zoll OLED Super Retina XDR Display; 2.556 x 1.179 Pixel, 19,5:9, 460 ppi; 1.000 Nits maximale typische Helligkeit, 1.600 Nits Spitzenhelligkeit (HDR), 2.000 Nits Spitzenhelligkeit (im Freien) 6,1-Zoll OLED Super Retina XDR Display, 2.556 x 1.179 Pixel, 460 ppi, 120 Hz, HDR, Ceramic Shield, 1.000 Nits maximale typische Helligkeit, 1.600 Nits Spitzenhelligkeit (HDR), 2.000 Nits Spitzenhelligkeit (im Freien),Dynamic Island,

Always-On Display 6,7-Zoll OLED-Display; 2.796 x 1.290 Pixel, 460 ppi, 60 Hz, HDR, 1.000 Nits maximale typische Helligkeit, 1.600 Nits Spitzenhelligkeit (HDR), 2.000 Nits Spitzenhelligkeit (im Freien) 6,1-Zoll OLED-Display, 2.532 x 1.170 Pixel, 460 ppi, 60 Hz, 458 ppi, HDR, 800 Nits maximale typische Helligkeit, 1.200 Nits Spitzenhelligkeit (HDR)

6,7-Zoll OLED-Display; 2.778 x 1.284 Pixel, 458 ppi, , 60 Hz, HDR, 800 Nits maximale typische Helligkeit, 1.200 Nits Spitzenhelligkeit (HDR)

6,1-Zoll OLED-Display, 2.532 x 1.170 Pixel, 460 ppi, 60 Hz, 458 ppi, HDR, 800 Nits maximale typische Helligkeit, 1.200 Nits Spitzenhelligkeit (HDR)

4,7 Zoll IPS-Display, 1.334 x 750 Pixel bei 326 ppi



Prozessor A17 Pro Chip, 3nm A17 Pro Chip, 3nm A16 Bionic, 4 nm, 5-GPU-Kerne A16 Bionic, 4 nm, 5-GPU-Kerne A16 Bionic, 4 nm A16 Bionic, 4 nm, 5-GPU-Kerne A15 Bionic, 5 nm, 5-GPU-Kerne A15 Bionic, 5 nm, 5-GPU-Kerne A15 Bionic, 5 nm, 4-GPU-Kerne A15 Bionic, 5 nm, 4-GPU-Kerne RAM 8 GB 8 GB 6 GB 6 GB 6 GB 6 GB 6 GB 6 GB 4 GB 3GB Flashspeicher 256, 512 GB, 1 TB 128, 256, 512 GB, 1 TB 128, 256, 512 GB, 1 TB 128, 256, 512 GB, 1 TB 128, 256, 512 GB, 1 TB 128, 256, 512 GB, 1 TB 128, 256, 512 GB 128, 256, 512 GB 128, 256, 512 GB 64, 128 oder 256 GB Rahmen Titan Titan Edelstahl Aluminum Edelstahl Aluminum Aluminum Aluminum Aluminum Aluminum Kamera 48 MP Hauptkamera: 24 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bild­stabilisierung mit Sensor­-Shift der 2. Generation, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP); 12 MP Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.2 Blende und 120° Sichtfeld, 100 % Focus Pixel

12 MP 2x Tele (ermöglicht durch Quad‑Pixel Sensor): 48 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bild­stabilisierung mit Sensor­verschiebung der 2. Generation, 100 % Focus Pixel

12 MP 5x Tele: 120 mm, ƒ/2.8 Blende, optische Bild­stabilisierung mit 3D Sensor­verschiebung und Autofokus, Tetraprisma Design

5x optisches Einzoomen, 2x optisches Auszoomen, 10x optischer Zoombereich

Bis zu 25x digitaler Zoom 48 MP Hauptkamera: 24 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bild­stabilisierung mit Sensor­-Shift der 2. Generation, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP)

12 MP Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.2 Blende und 120° Sichtfeld, 100 % Focus Pixel

12 MP 2x Tele (ermöglicht durch Quad‑Pixel Sensor): 48 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bild­stabilisierung mit Sensor­verschiebung der 2. Generation, 100 % Focus Pixel

12 MP 3x Tele: 77 mm, ƒ/2.8 Blende, optische Bild­stabilisierung

3x optisches Einzoomen, 2x optisches Auszoomen, 6x optischer Zoombereich

Bis zu 15x digitaler Zoom Weitwinkel: 48 MP, 2160p

Nona-LED, f/1,78, AF, OIS

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2,2, 120 Grad;

Telezoom: 12 MP mit ƒ/2.8, 3x optischer Zoom (6x optischer Zoombereich), 15x Digital;

LiDAR Scanner;

Sensor-Shift, Apple ProRAW, Nachtmodus Porträts

48 MP Hauptkamera: 26 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bild­stabilisierung mit Sensor­verschiebung, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP)

12 MP Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.4 Blende und 120° Sichtfeld Weitwinkel: 48 MP, 2160p

Nona-LED, f/1,78, AF, OIS

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2,2, 120 Grad;

Telezoom: 12 MP mit ƒ/2.8, 3x optischer Zoom (6x optischer Zoombereich), 15x Digital;

LiDAR Scanner;

Sensor-Shift, Apple ProRAW, Nachtmodus Porträts

48 MP Hauptkamera: 26 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bild­stabilisierung mit Sensor­verschiebung, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP)

12 MP Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.4 Blende und 120° Sichtfeld Weitwinkel: 12 MP f/1.5, OIS, Sensor-Shift

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.4, 120 Grad Weitwinkel: 12 MP f/1.5, OIS, Sensor-Shift

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.4, 120 Grad Weitwinkel: 12 MP f/1.6

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.4, 120 Grad 12 MP Kamera mit

ƒ/1.8-Blende, 5x digitaler Zoom Frontkamera 12 MP Kamera

ƒ/1.9 Blende

Autofokus mit Focus Pixeln 12 MP Kamera

ƒ/1.9 Blende

Autofokus mit Focus Pixeln 12 MP, 2160p

Display-Blitz, f/1,9, AF 12 MP Kamera

ƒ/1.9 Blende

Autofokus mit Focus Pixeln 12 MP, 2160p

Display-Blitz, f/1,9, AF 12 MP Kamera

ƒ/1.9 Blende

Autofokus mit Focus Pixeln 12 MP, 2160p

Display-Blitz, f/1,9, AF 12 MP, 2160p

Display-Blitz, f/1,9, AF 12 MP, 2160p

Display-Blitz, f/1,9, AF 7 MP mit ƒ/2.2 Biometrie Face ID Face ID Face ID Face ID Face ID Face ID Face ID Face ID Face ID Touch ID



Stummschalter/Action Button Action Button Action Button Stummschalter Stummschalter Stummschalter Stummschalter Stummschalter Stummschalter Stummschalter Stummschalter Anschluss USB C (USB 3 (bis zu 10 Gbit/s)) USB C (USB 3 (bis zu 10 Gbit/s)) Lightning USB C (USB 2 (bis zu 480 Mbit/s)) Stummschalter USB C (USB 2 (bis zu 480 Mbit/s)) Stummschalter Stummschalter Stummschalter Stummschalter Funkstandard 5G (Sub‑6 GHz und mmWave) (mmWave nur in den USA) 5G (Sub‑6 GHz und mmWave) (mmWave nur in den USA) 5G (Sub‑6 GHz und mmWave) (mmWave nur in den USA), U1 UWB 5G (Sub‑6 GHz und mmWave) (mmWave nur in den USA) 5G (Sub‑6 GHz und mmWave) (mmWave nur in den USA) 5G (Sub‑6 GHz und mmWave) (mmWave nur in den USA), U1 UWB 5G (Sub‑6 GHz und mmWave) (mmWave nur in den USA) 5G (Sub‑6 GHz und mmWave) (mmWave nur in den USA) 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5 5G (Sub‑6 GHz und mmWave) (mmWave nur in den USA) Sonstiges Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, Qi2, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6e, Bluetooth 5.3, IP68, Notruf SOS,

Unfallerkennung, U2 UWB

Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, Qi2, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6e, Bluetooth 5.3, IP68, Notruf SOS,

Unfallerkennung, U2 UWB Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5.3, IP68, Notruf SOS,

Unfallerkennung, U1 UWB

Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, Qi2, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6e, Bluetooth 5.3, IP68, Notruf SOS,

Unfallerkennung, U2 UWB Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5.3, IP68, Notruf SOS,

Unfallerkennung, U1 UWB Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, Qi2, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6e, Bluetooth 5.3, IP68, Notruf SOS,

Unfallerkennung, U2 UWB Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5.3, IP68, Notruf SOS,

Unfallerkennung, U1 UWB

Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5.3, IP68, Notruf SOS,

Unfallerkennung

Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68 drahtloses Laden, Wifi 6, Bluetooth 5, IP67 Akku/ Laufzeit 4.422 mAh

3.274 mAh



4.323 mAh 3.349 mAh

3.200 mAh 4.383 mAh 3.279 mAh 4.325 mAh 3.227mAh (fest verbaut) 2.018 mAh Farben Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Blau, Titan Natur



Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Blau, Titan Natur



Space Schwarz, Silber, Gold, Dunkellila Schwarz, Blau, Grün, Gelb, Pink



Space Schwarz, Silber, Gold, Dunkellila Schwarz, Blau, Grün, Gelb, Pink



Mitternacht, Violett, Polarstern,

(PRODUCT)RED, Blau Mitternacht, Violett, Polarstern,

(PRODUCT)RED, Blau Product RED , Polarstern, Mitternacht, Blau, Rosé, Grün



Schwarz, Weiß, Rot (PRODUCT)RED Abmessungen 159,9 x 76,7 x 8,25 146,6 x 70,6 x 8,25 mm 160,7 x 77,6 x 7,85 mm 147,6 x 71,6 x 7,8 mm 147,5 x 71,5 x 7,85 mm 160,9 x 77,8 x 7,8 mm 146,7 x 71,5 x 7,80 mm 160,8 x 78,1 x 7,80 mm 146,7 x 71,5 x 7,65 mm 138,4 x 67,3 x 7,3 mm Gewicht 221 g 187 g 240 g

171 g 206 g

201 g 172 g

203 g 174 g

144 g

Preis ab 1.449 Euro ab 1.199 Euro ab 1.429 Euro ab 949 Euro ab 1.299 Euro ab 1.099 Euro ab 999 Euro ab 1.149 Euro ab 729 Euro ab 549 Euro

Allgemein ist der Ersteindruck von den neuen Modellen durchaus positiv. Vor allem das iPhone 15 Pro und Pro Max fühlen sich tatsächlich hochwertiger an als die Vorgänger. Die Unterschiede hinsichtlich der Haptik können auf Bildern nicht deutlich genug dargestellt werden. Ebenso kann das geringere Gewicht – 220 statt 240 Gramm beim Pro Max – im Vergleich zu den Vorgängern nicht auf Fotos festgehalten werden. Wie gut die neuen Modelle sind, werden wir in den nächsten Tagen in einem umfangreichen Test festhalten.

