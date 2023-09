Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Apple hat am Dienstag, 12. September 2023, das iPhone 15 (Plus) und das iPhone 15 Pro (Max) angekündigt. Die neuen Smartphones werden ab dem 22. September erhältlich sein, während die Vorbestellungen diesen Freitag, 15. September, beginnen. Gleichzeitig hat das Unternehmen Änderungen an seiner iPhone-Produktpalette vorgenommen: So hat der Hersteller das iPhone 13 Mini endgültig aus dem Programm genommen. Damit gibt es kein wirklich kleines iPhone mit Topausstattung mehr.

Aus für das iPhone 13 Mini und weitere Modelle

Es war bereits abzusehen: Das iPhone 13 Mini und damit das letzte handliche Top-iPhone ist Geschichte. Für Apple war das Aus nicht mal eine Fußnote während des Apple-Events wert. Nur am Ende der Veranstaltung zeigte der Hersteller eine Folie des gesamten aktuellen iPhone-Portfolios.

Mit Abwesenheit glänzte dabei nicht nur das iPhone 13 Mini, sondern auch das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max (Test). Dass Letztere aus dem Programm genommen werden, war angesichts des iPhone 15 durchaus zu erwarten.

Derweil wird das iPhone 13 mit seinem 6,1-Zoll-Display weiter verkauft. Aus dem Angebot genommen wurde auch das iPhone 12, was letztlich ebenfalls zu erwarten war. Wie in den Vorjahren behält Apple das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus weiterhin zu etwas reduzierten Preisen im Programm.

Das kleinste iPhone ist nun das SE – noch

Mit dem Aus des 13 Mini geht eine für Apple-Verhältnisse sehr kurze Ära der Mini-Phones zu Ende. Denn sie bestand aus nur zwei Modellgenerationen – dem 12 Mini und dem 13 Mini.

Dass Apple so schnell die Reißleine gezogen hat, wird sicherlich mit den alles andere als guten Absatzzahlen zu tun haben: Laut Angaben des Forschungsunternehmens CIRP vom April 2022 soll das 13 Mini im ersten Quartal 2022 nur drei Prozent des gesamten iPhone-13-Absatzes in den USA ausgemacht haben.

Wer nun ein kleines iPhone haben will, muss sich zwangsläufig auf die noch vorhandenen Restbestände* bei diversen Händlern stürzen oder zum iPhone SE greifen. Das Budgetmodell mit seinem 4,7-Zoll-Display bleibt noch im Portfolio, vom Design her sticht es aber aus dem Sortiment heraus, da es immer noch auf dem iPhone 8 basiert und dicke Ränder mitsamt Touch-ID-Button besitzt.

Gerüchte besagen, dass das alte Design bald aufgefrischt werden soll. Das nächste iPhone SE könnte demzufolge im Gehäuse des iPhone XR daherkommen und damit auch ein größeres 6,1-Zoll-Display erhalten.

