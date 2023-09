5 Dinge, die du diese Woche wissen musst: iPhone 15 ab dieser Woche im Handel

Das iPhone 15 kommt diese Woche in den Handel. (Foto: Hadrian / Shutterstock.com)

Ende der Woche kommt die neue iPhone-Generation in den Handel. Wie jedes Jahr verspricht Apple mehr Leistung und eine bessere Kamera. Der größte Unterschied zu den Vorgängermodellen liegt aber woanders.

Anzeige Anzeige

Apple verbaut im Einklang mit EU-Vorgaben erstmals USB‑C statt Lightning. Damit könnt ihr jetzt dasselbe Ladegerät für iPhone und Android-Smartphone nutzen. Aber auch reine Apple-Haushalte profitieren, denn iPad und Macbooks setzen bereits seit geraumer Zeit auf USB‑C.

Zu müde zum Lesen? t3n Weekly gibt es auch als Podcast.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

iPhone 15 Pro: Das müsst ihr über die neuen Apple-Smartphones wissen

USB‑C ist nicht die einzige Neuerung, die Käufer:innen eines iPhone 15 erwartet. Die mit den Pro-Modellen des letzten Jahres eingeführte Dynamic Island gibt es jetzt in allen neuen iPhone-Varianten. Dafür bekommen die teureren Pro-Modelle einen zusätzlichen Button am Gehäuse, der mit eigenen Kurzbefehlen belegt werden kann.

Anzeige Anzeige

Apropos Gehäuse: Bei den Pro-Modellen ist das jetzt aus Titan statt aus Edelstahl. Das spart vor allem Gewicht. Das iPhone 15 Pro Max ist beispielsweise 20 Gramm leichter als sein Vorgänger.

Kaum jemand kauft gebrauchte Handys oder Laptops

Wenn Apple neue iPhones vorstellt, landen auch viele ältere Modelle auf dem Gebrauchtmarkt. Trotz zunehmender Umweltsorgen kaufen die meisten Deutschen aber nach wie vor ihre Smartphones lieber neu. Dabei zeigt eine Studie, dass Käufer:innen von Gebrauchtgeräten damit in aller Regel gute Erfahrungen gemacht haben.

Anzeige Anzeige

Wer gerade auf der Suche nach einem iPhone ist, aber nicht zwingend die ganz neue Variante braucht, sollte sich vielleicht mal nach einem Gebrauchtgerät umschauen.

Der nächste Techkonzern holt seine Mitarbeiter zurück ins Büro

Amazon und Zoom haben es vorgemacht: Die Techbranche liefert zwar gern die Produkte, mit denen Remote-Arbeit möglich wird, die eigenen Angestellten sollen dann aber bitte doch wieder zurück ins Büro. Auch IBM folgt jetzt diesem Trend und hat ein Hybridsystem angekündigt. Ab Oktober müssen die Angestellten des Konzerns zumindest einen Teil der Arbeitswoche im Büro verbringen.

Anzeige Anzeige

Ein gigantisches Meer: James Webb entdeckt „Waterworld“-Planeten

Forscher:innen haben einen neuen Exoplaneten entdeckt, der höchstwahrscheinlich vollständig mit Wasser bedeckt ist. Der 120 Lichtjahre entfernte Planet weist aber noch eine andere Besonderheit auf: In seiner Atmosphäre befinden sich karbonbasierte Moleküle und weitere Verbindungen, die hauptsächlich als Nebenprodukte von Lebensformen auftreten.

Jetzt mitmachen und gewinnen: Das große t3n-Magazin-Quiz

Unter dem Titel „Future Jobs: Wie wir in Zukunft arbeiten“ verraten wir euch in der aktuellen t3n 73, welche neuen Berufe es in naher Zukunft geben wird. Aus diesem Anlass haben wir auch das große t3n-Magazin-Quiz ins Leben gerufen. Dort könnt ihr bis zum 24. September euer Wissen zur aktuellen t3n-Ausgabe unter Beweis stellen. Zur Belohnung gibt es Preise im Gesamtwert von mehr als 5.000 Euro. Alle weiteren Infos dazu findet ihr auf t3n.de.

„5 Dinge, die du diese Woche wissen musst“ als Newsletter

Wenn dir der Newsletter gefällt, empfiehl ihn doch weiter! Auf unserer Newsletter-Infoseite gibt es eine Übersicht über alle Newsletter – dieser heißt t3n Weekly.

Anzeige Anzeige

Wenn du schon Newsletter-Abonnent:in bist, hast du bereits eine Mail zum neuen Newsletter-Angebot von uns bekommen. Über den entsprechenden Button kannst du schnell und einfach deine Präferenzen updaten!

Du liest bisher noch keinen der Newsletter von t3n? Dann melde dich jetzt hier an und such dir aus, welche Newsletter du künftig erhalten willst.