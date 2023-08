iPhone, iPad, Apple Watch: Das steckt in der Apple Week bei Mediamarkt

Das iPhone 14 und 14 Plus. (Bild: Apple)

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Die Apple Week bei Mediamarkt und Saturn läuft bis einschließlich 24. August. Es warten Angebote von iPhone, iPad, Apple Watch und Co. auf euch. Wir haben euch einige der spannendsten Deals herausgesucht. Die Preisvergleichstabellen zeigen euch, wie die Preise für einzelne Produkte aktuell bei anderen Händlern aussehen.

Anzeige Anzeige

iPad Air

Apple iPad Air Wi-Fi (2022) 5. Generation, Tablet, 64 Gigabyte, 10,9 Zoll: 679 Euro*

Apple iPad Wi-Fi (9. Generation 2021), Tablet, 64 Gigabyte, 10,2 Zoll: 369 Euro*

Hier geht’s zu unserem Text des iPad Air 2022.

iPhone 14

Wie ihr dem Widget weiter unten entnehmen könnt, sind die Mediamarkt-Preise für das iPhone 14 zwar okay, aber der Rabatt hält sich doch in engen Grenzen. Andere Händler sind da regelmäßig günstiger. Interessant könnte die Mediamarkt-Aktion aber doch werden. Ihr könnt hier nämlich bis zu 350 Euro Ankaufsprämie für euer altes iPhone erhalten*. Doch auch dabei gilt: Prüft vorher genau, ob ihr nicht einen besseren Preis erzielen könnt, wenn ihr euer altes iPhone an anderer Stelle weiterverkauft.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von guenstiger.de GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von guenstiger.de GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von guenstiger.de GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Apple Watch

Apple Watch Series 8 (GPS) 41-Millimeter-Smartwatch: 440 Euro*

Apple Watch Series 8 (GPS) 45-Millimeter-Smartwatch: 479 Euro*

Hier geht’s zu unserem Test der Apple Watch Series 8.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von guenstiger.de GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von guenstiger.de GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von guenstiger.de GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Apple Airpods

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von guenstiger.de GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von guenstiger.de GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von guenstiger.de GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Macbook

Apple MacBook Air (2020), 13,3-Zoll-Display, M1-Prozessor, 8 Gigabyte RAM, 256 Gigabyte SSD: 949 Euro*

Apple TV

Apple TV 4K Multimediaplayer: 169,99 Euro*

Die Preise bei der Apple Week sind insgesamt keine absoluten Tiefstpreise. Wer in der Zeit zwischen den großen Shopping-Tagen und beispielsweise vor dem Release des iPhone 15 schnell ein neues Gerät braucht, kann durchaus einen Blick riskieren. Wer nicht auf Apple-Geräte festgelegt ist, findet aber bei Mediamarkt und Saturn aktuell größere Rabatte auf die Google-Pixel-Palette.