iPhone für 63.000 Dollar und mehr: Diese Retro-Technik hat heute Sammlerwert

Neue Smartphones oder Computer kommen in sehr regelmäßigen Abständen auf den Markt. Deshalb verlieren alte Produkte schnell an Wert und landen früher oder später im Müll. Die meisten Menschen stecken ihre alten Geräte einfach in eine Schublade und lassen sie dort verstauben. Doch das kann ein großer Fehler sein.

Denn ab und zu gibt es Geräte, die nach einigen Jahren mit Gewinn verkauft werden können und Sammlern teilweise sogar ein kleines Vermögen wert sind, wenn sie auf einer Online-Plattform wie Ebay angeboten werden. Vor allem unbenutzte oder sogar original verpackte Geräte sind gefragt. Also entstaubt euer alten Geräte – vielleicht befindet sich ja einer dieser Schätze bei euch zu Hause.

Diese Retro-Technik hat heute Sammlerwert:

8 Bilder ansehen Diese Retro-Technik hat heute Sammlerwert Quelle:

Vom ersten Apple-Computer bis zum beliebten „Super Mario 64“ für den Nintendo 64 aus dem Jahr 1996 – wir stellen euch acht Beispiele für Retro-Technik vor, die teilweise für mehrere Tausend Dollar verkauft wurden.

Mehr zu diesem Thema