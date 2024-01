ISS: Mini-Roboter soll Operationen im All ausführen und von der Erde aus gesteuert werden

Die Nasa plant, einen Mini-Chirurgieroboter zu testen. Der Roboter soll sowohl ferngesteuert von der Erde aus als auch eigenständig operieren können. Der erste große Test findet auf der Internationalen Raumstation (ISS) statt.

Hier wird untersucht, wie der Roboter in der Schwerelosigkeit funktioniert und wie er mit der Verzögerung durch die Fernsteuerung zurechtkommt. Für diesen Test werden keine Menschen operiert, sondern Testgewebe, das menschlichem Gewebe nachempfunden ist.

Der langfristige Plan sieht vor, den Roboter auf längeren Weltraummissionen einzusetzen. In Situationen, in denen eine Operation notwendig wird und kein Arzt anwesend ist, könnte der Roboter Leben retten.

Roboter kann selbstständig arbeiten

Eine Besonderheit des Roboters ist, dass er nicht zwingend ferngesteuert werden muss. Er verfügt auch über einen autonomen Modus, in dem er chirurgische Aufgaben selbstständig durchführen kann.

Diese Funktion wird auf der Website der Nasa hervorgehoben. Wenn jedoch genauere Kontrolle erforderlich ist, können Ärzte auf der Erde den Roboter im Teleoperationsmodus steuern, wobei der Roboter seine zwei Arme einsetzt.

Bevor der Roboter in den Weltraum geschickt wird, werden alle Tests zunächst auf der Erde durchgeführt. Das ermöglicht es den Forschern, Daten zu sammeln und diese später mit den Ergebnissen der Tests auf der ISS zu vergleichen.

Durch diesen Ansatz können die Forscher besser verstehen, wie der Betrieb im Weltraum, insbesondere die Schwerelosigkeit, die Funktion und Effizienz des Roboters beeinflusst.

Roboter kann auch auf der Erde eingesetzt werden

Obwohl der Mini-Roboter primär für den Einsatz auf langen Raumfahrtmissionen konzipiert wurde, bietet er auch auf der Erde Einsatzmöglichkeiten. Die Nasa hat zwar keine spezifischen Einsatzgebiete für die Erde genannt, doch es gibt mehrere denkbare Szenarien.

Eine Möglichkeit wäre der Einsatz in ländlichen oder abgelegenen Gebieten, in denen es an medizinischem Fachpersonal mangelt. In solchen Regionen könnte der Roboter wesentliche medizinische Eingriffe durchführen und damit die Versorgung verbessern.

Ein weiteres potenzielles Einsatzgebiet sind spezialisierte Operationen, die normalerweise nur von wenigen hochqualifizierten Fachchirurgen ausgeführt werden können. Der Mini-Roboter könnte es ermöglichen, solche speziellen Eingriffe in verschiedenen Teilen der Welt ferngesteuert durchzuführen.

