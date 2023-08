Ist dir dein Twitter-Abo peinlich? Du kannst den blauen Haken jetzt gegen Aufpreis verstecken

Seit dem Relaunch des Bezahldienstes Twitter Blue (jetzt XBlue) im vergangenen Jahr gibt es die Möglichkeit, seinen Account gezielt durch Zahlung eines Obolus als verifiziert kennzeichnen zu lassen. Jetzt wird es möglich, dieses Verifizierungsmerkmal auszublenden. Das ist nicht auf Anhieb verständlich, aber wahr.

Auf der entsprechenden Hilfeseite „Über Twitter Blue“ weisen die Betreiber des Dienstes darauf hin, dass das blaue Häkchen jetzt über die Privatsphäre-Einstellungen unsichtbar gemacht werden kann. Dabei könne es indes in manchen Bereichen des Dienstes dennoch sichtbar bleiben, erklärt X.

„Als Abonnent kannst du dein Häkchen an deinem Account ausblenden. Das Häkchen wird dann in deinem Profil und in deinen Beiträgen nicht sichtbar sein. Das Häkchen kann an einigen Stellen weiterhin angezeigt werden und einige Funktionen können weiterhin anzeigen, dass du ein aktives Abonnement hast. Einige Funktionen sind möglicherweise nicht verfügbar, solange dein Häkchen ausgeblendet ist. Wir werden diese Funktion ständig weiterentwickeln, um sie für dich zu verbessern.“