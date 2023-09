IT-Gehälter in Deutschland und ein ganz besonderes Kinoerlebnis

IT-Gehälter in Deutschland und ein Film für the Sphere in Las Vegas. (Foto: Gorodenkoff / Shutterstock.com)

Hier kommen die Themen des Tages.

IT-Gehälter: So viel verdienen Führungskräfte in Deutschland

IT-Fachkräfte können auf einen durchschnittlichen Bruttojahresverdienst von satten 67.200 Euro blicken. Wer in eine Führungsposition wechselt, kann erwartungsgemäß mit einem deutlich höheren Gehalt rechnen. Bis zu 150.000 Euro können Tech-Führungskräfte in Deutschland verdienen. Eine Analyse der IT-Gehälter ermittelt die Voraussetzungen für ein hohes Einkommen.

Kult-Regisseur dreht Film für die Sphere in Las Vegas

Der Regisseur Darren Aronofsky arbeitet an einem neuen Film, Postcard from Earth, der ausschließlich im Sphere in Las Vegas gezeigt werden soll, dem künftig größten Kino der Welt. Das Kino verfügt über eine riesige, innovative Leinwand, die der Film optimal nutzen wird. In einem Instagram-Post zeigte Aronofsky erste Eindrücke des Films und des Kinos, welches mit einer Auflösung von 18.000 Pixeln und 60 Bildern pro Sekunde daherkommt. Der Film selbst ist ein halbes Petabyte groß und verspricht, ein einzigartiges Erlebnis zu werden.

In nur 6 Minuten geladen: Diese Technik könnte die E-Mobilität revolutionieren

Ein Forscherteam aus Südkorea hat ein neues Anodenmaterial entwickelt, das die Ladezeit von Elektroauto-Batterien auf etwa sechs Minuten reduziert. Sie nutzten eine Methode namens „Selbst-Hybridisierung“, um die Speicherkapazität für Lithium-Ionen deutlich zu erhöhen. Professor Won Bae Kim, der die Studie leitete, ist optimistisch, dass diese Technologie nicht nur die Ladezeiten verkürzt, sondern auch die Kapazität der Batterien erhöhen wird. Die Ergebnisse wurden im Journal Advanced Functional Materials veröffentlicht.

Das war es schon wieder mit dem t3n Daily für heute. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t3n.de.

