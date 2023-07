James Webb: Nasa feiert Jubiläum mit spektakulärem Foto

Ein Jahr nach dem Start des James-Webb-Weltraumteleskops hat die Nasa ein Bild einer nahegelegenen Weltraumregion veröffentlicht, in der Sterne entstehen. Das Foto zeigt sonnenähnliche Sterne im Rho-Ophiuchi-Wolkenkomplex, der sich 390 Lichtjahre von der Erde entfernt befindet. Es ist das erste Mal, dass Forscher dieses Gebiet so detailliert betrachten konnten.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Twitter, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Twitter, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Twitter, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Der Rho-Ophiuchi-Wolkenkomplex beherbergt etwa 50 junge Sterne, die alle eine sonnenähnliche oder geringere Masse haben. Das Bild wird von riesigen roten bipolaren Gasströmen, sogenannten Jets, dominiert, die aus molekularem Wasserstoff entstehen, wenn ein Stern seine Geburtshülle aus kosmischem Staub durchbricht und „wie ein Neugeborenes zum ersten Mal seine Arme in die Welt ausstreckt“. Die Nasa betont in einer offiziellen Mitteilung, dass es ein dynamisches Bild sei, „das die relative Ruhe in der Region Lügen straft – und geradezu nach einer Erklärung dessen schreit, was wir genau sehen“.

James-Webb-Teleskop: Nasa von Leistung begeistert

Nasa-Administrator Bill Nelson lobte das Teleskop und sagte, dass es das Verständnis der Menschheit für das Universum verändert habe. Jedes neue Bild sei eine neue Entdeckung und ermögliche es Wissenschaftlern, Fragen zu stellen und zu beantworten, von denen sie zuvor nicht einmal zu träumen gewagt hätten.

Anzeige Anzeige

„Webb ist ein Wunderwerk der Ingenieurskunst, das von den weltweit führenden Wissenschaftlern und Ingenieuren geschaffen wurde. Es hat uns ein umfassenderes Verständnis von Galaxien, Sternen und der Atmosphäre von Planeten außerhalb unseres Sonnensystems vermittelt als je zuvor und damit den Grundstein dafür gelegt, dass die Nasa weltweit führend sein wird“, sagte Nicola Fox, stellvertretende Administratorin der Wissenschaftsmission der Nasa-Direktion in Washington.

Das Teleskop hat bereits eine Vielzahl von beeindruckenden Entdeckungen gemacht, darunter die Erfassung der seltenen Phase eines sterbenden Sterns oder die Entdeckung früher Galaxien, die nur 350 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden sind.

Anzeige Anzeige

Das James-Webb-Weltraumteleskop hat bereits jetzt einen enormen Beitrag zur wissenschaftlichen Forschung geleistet und wird voraussichtlich noch viele weitere erstaunliche Entdeckungen ermöglichen. Es öffnet ein neues Kapitel in der Erforschung des Universums und wird unser Verständnis der Ursprünge des Universums und unserer Rolle darin weiter verbessern.

James-Webb-Teleskop: Die schönsten Bilder und deren Bedeutung

18 Bilder ansehen James-Webb-Teleskop: Die schönsten Bilder und deren Bedeutung Quelle: NASA, ESA, CSA, STScI

Mehr zu diesem Thema James Webb NASA