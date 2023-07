James-Webb-Teleskop: Die spektakulärsten Bilder und ihre Bedeutung

Das James-Webb-Teleskop kann als Nachfolger des Hubble-Weltraumteleskops angesehen werden. Das JWST wurde von den Weltraumagenturen Nasa, Esa und CSA entwickelt und Ende 2021 ins All geschossen. Es sammelt Daten im Infrarotbereich und nimmt Bilder im sichtbaren Lichtspektrum auf.

Bisher hat das Teleskop alle Erwartungen übertroffen: „Es verhält sich in fast jedem Bereich besser als erwartet“, zitiert Phys Massimo Stiavelli, den Leiter des Webb-Missionsbüros am Space Telescope Science Institute in Baltimore.

Das James-Webb-Teleskop schneidet also noch besser ab als sein Vorgänger Hubble. Die Instrumente von Webb sind effizienter und eine Nahinfrarotkamera liefert Bilder, die noch nie zuvor gesehen wurden.

Es wurden also schon viele spektakuläre Bilder aus dem Weltall aufgenommen: Klickt durch die Bildergalerie und seht euch selbst einige der Großartigsten an!

Schau dir die schönsten Aufnahmen des James-Webb-Teleskops in unserer Bildergalerie an:

24 Bilder ansehen James-Webb-Teleskop: Die schönsten Bilder und ihre Bedeutung Quelle: NASA, ESA, CSA, STScI

Mehr zu diesem Thema James Webb