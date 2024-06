Jarvis, Computer oder ganz anders: So verpasst ihr Siri auf dem iPhone einen neuen Namen

Apples Sprachassistent heißt seit 2013 Siri. Mit den Hotwords „Siri“ oder „Hey Siri“ lässt sich der Assistent aktivieren und so Timer einstellen, das Wetter ansagen, das Smarthome steuern und vieles mehr.

Während Nutzer:innen beim Einsatz des Assistenten, der im Laufe des nächsten Jahres in Deutschland mit ordentlich KI aufgepeppt wird, einen gewissen Spielraum haben, lautet das Aktivierungswort wie bei Googles Assistant und Gemini immer gleich – zumindest bis jetzt: Dank einer neuen Bedienhilfefunktion, die mit iOS 18 Einzug hält, bekommt die Anrede von Siri neue Freiheiten, sodass man dem Assistenten einen eigenen, beliebigen Namen geben kann.

Stimmkurzbefehle in iOS 18: So gebt ihr Siri einen neuen Namen

Die Bedienhilfe „Stimmkurzbefehle“ ist kein Ersatz für Siri, sondern im Grunde nur eine Erweiterung des Hotwords. Der eigentliche Zweck dieser Funktion richtet sich vor allem an Menschen mit körperlichen Einschränkungen, die zum Beispiel das iPhone vermehrt mit der Stimme steuern müssen, und ermöglicht neben der netten Umtaufoption von Siri auch, komplexere Aufgaben mit einer Phrase oder einem Hotword auszuführen.

Um einen Stimmkurzbefehl für Siri einzurichten, geht man in die „Einstellungen“ und sucht unter dem Punkt „Sprachausgabe“ den Punkt „Sprachbefehle“. Ein Tipp darauf öffnet einen neuen Dialog „Stimmkurzbefehle einrichten“.

Nun öffnet sich ein Fenster, in dem ihr auf „Weiter“ tippt. Hier wählt ihr nicht den Punkt „Siri Anfrage“ aus, sondern scrollt weiter nach unten zum Unterpunkt „System“ und wählt dort „Siri“ aus.

Nun könnt ihr eine eigene Phrase eingeben, mit der ihr Siri aktivieren wollt. Naheliegende Namen wären Jarvis oder Computer, aber eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Probiert es einfach aus.

Nachdem ihr euren neuen Siri-Namen eingegeben und abgeschickt habt, müsst ihr den Namen oder die Phrase dreimal in das iPhone sprechen, um ihn anzulernen. Danach tippt ihr auf „Weiter“ und der Name ist gelernt. Von nun an könnt ihr euer iPhone mit eurem neuen Namen ansprechen, wenn ihr Siri nutzen wollt.

Zu beachten ist, dass ihr bei der Verwendung des neuen Siri-Namens nicht einfach den Befehl oder die Frage zusammen mit dem Hotword aussprechen könnt. Ihr müsst bei den Sprachkommandos zuerst das Hotword sagen und eine kurze Pause machen. Erst wenn Siri aktiviert ist, kann der Befehl gesprochen werden. Die Zeitverzögerung ist minimal und daher zu verschmerzen.

iOS 18: iPhone-Funktionen per Stimmkurzbefehl aktivieren

Die Stimmkurzbefehle bieten darüber hinaus eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten, das iPhone zu steuern. So lassen sich beispielsweise Kurzbefehle mit einer Phrase starten.

Auch das Ausführen von Apps, Systemfunktionen wie das Erstellen eines Screenshots, das Ändern der Lautstärke und vieles mehr ist per Sprachbefehl möglich. Ebenso kann die Funktion zum auf und ab Scrollen oder zum Öffnen des neuen Kontrollzentrums genutzt werden.

iOS 18 erscheint in der finalen Version voraussichtlich im September. Bislang bietet Apple für Entwickler:innen eine Beta an; für Anfang Juli hat das Unternehmen eine öffentliche Vorabversion bereitstellen. Bei diesen Software-Releases gilt jedoch, dass sie nicht fertig sind und Fehler enthalten können.