Jobs mit Zukunft: Linkedin-Auswertung zeigt, welche Positionen 2025 gefragt sind

Als Karrierenetzwerk weiß Linkedin prompt Bescheid, wenn User den Job wechseln. Jetzt hat die Plattform ausgewertet, welche Berufsbezeichnungen in Deutschland über die letzten drei Jahre besonders viel Zulauf erfahren haben. Das Ergebnis: eine Liste mit insgesamt 25 „Jobs im Trend 2025“.

Jobs im Trend 2025: Was die Liste zeigt – und was nicht

Für die Liste hat das Team des Linkedin Economic Graph analysiert, welche Jobs Netzwerk-Mitglieder zwischen dem ersten Januar 2022 und dem 31. Juli 2024 aufgenommen hatten. Dabei wurden nicht alle beruflichen Veränderungen einbezogen: „Um im Ranking berücksichtigt zu werden, musste eine Tätigkeit positives Wachstum unter allen Linkedin-Mitgliedern, ausreichend Stellenanzeigen im vergangenen Jahr sowie eine beträchtliche Größenordnung bis 2024 erreicht haben“.

Ausgeschlossen wurden bei der Analyse unter anderem Interims-Positionen und Jobs für Studierende, teilweise wurden Jobbezeichnungen zusammengefasst. Was beim Lesen der Liste klar sein muss: Linkedin kann mit der Analyse lediglich abbilden, welche Jobtitel plattformintern besonders viel Zulauf in Deutschland hatten. Direkte und allgemeingültige Rückschlüsse auf die deutsche Job-Landschaft lassen sich daraus nicht ziehen – schließlich sind manche Berufsgruppen deutlich stärker auf Linkedin vertreten als andere.

Linkedin-Auswertung: Diese Jobtitel solltest du im Blick behalten

Trotz dieser Einschränkungen liefert die Linkedin-Auswertung ein buntes Job-Potpourri. Neben eher generalistisch angelegten Positionen wie dem Business Process Owner oder dem Chief of Staff finden sich in der Liste auch sehr spezifische Jobs – zum Beispiel die der Qualitätsingenieur:innen für Zulieferer und Luftfahrzeugmechaniker:innen.

Auch Leiter:innen im Bereich Gastronomie, Flugbegleiter:innen, Reiseberater:innen und Event-Marketing-Manager:innen tauchten in den letzten drei Jahren besonders häufig in der Linkedin-Statistik auf.

Im IT-Bereich waren laut Linkedin vor allem Entwickler:innen für Plattformen, Cybersicherheit, Simulationsmodelle und KI gefragt. Aber auch Beauftragte für Informationssicherheit, Spezialist:innen für IT-Integration, Anforderungsmanager:innen und Anwendungsmanager:innen haben einen Platz in den Trend-Jobs gefunden.

Im Versicherungs- und Finanzbereich listet das Karrierenetzwerk Treasury-Manager:innen, Audit-Manager:innen, Manager:innen für Finanzdienstleistungen und Underwriter:innen. Energie-Manager:innen, Nachhaltigkeitsmanager:innen und Transformationsmanager:innen sollen Unternehmen fit für die Zukunft machen.

Last but not least listet Linkedin Spezialist:innen für HR-Entwicklung und fürs Employer Branding – schließlich müssen alle Jobs, ob nun Plattform-Trend oder nicht, an kompetente Menschen vermittelt werden.

