Das sind die 10 wichtigsten Technologien, die unsere Zukunft prägen werden

Blick in die Glaskugel: Welche Technologien sich in den nächsten Jahren durchsetzen werden. (Foto: Shutterstock)

Vera C. Rubin Observatory

In diesem Jahr wird im Vera C. Rubin Observatory in Chile die größte Digitalkamera der Welt ihren Betrieb aufnehmen. Mit der Legacy Survey of Space and Time (LSST) genannten Kamera soll eine zehnjährige Untersuchung des südlichen Himmels beginnen. Sie wird über Jahre hinweg kontinuierlich Fotos aufnehmen, um Astronomen bei der Erforschung der Dunklen Materie, der Milchstraße und anderer kosmischer Rätsel zu unterstützen. Ein klarer Fall für eine weitgreifende Innovation.

Generative KI-Suche

Die generative Suche mit KI verspricht, das Gesuchte einfach und schnell zu finden. Wenn du eine Suchanfrage eingibst, fasst ein KI-Modell Informationen aus vielen Online-Quellen zusammen, um eine eindeutige Antwort zu liefern. Auf deinem Gerät kann es Dokumente, Fotos und Videos durchsuchen und Objekte und Personen erkennen, damit du sie schneller findest. Dies könnte das Ende traditioneller Suchmaschinen und den Aufstieg persönlicher KI-Assistenten einläuten. Somit gehört diese Entwicklung definitiv auf unsere Tech-Liste.

Kleine Sprachmodelle

Große Sprachmodelle können Erstaunliches leisten, weil sie mit Hunderten von Milliarden – sogar Billionen – Parametern (den Werten, die ihr Verhalten bestimmen) vollgestopft sind und mit den meisten Daten des Internets trainiert wurden. Aber billigere und weniger stromhungrige kleine Sprachmodelle können jetzt mit den Schwergewichten bei einer Reihe spezifischer Aufgaben mithalten. Macht also Platz, ihr Dinosaurier! Die Zukunft gehört den kleineren, flinkeren Tieren.

Mittel gegen Rülpsen bei Rindern

Rülpser von Kühen sind eine der größten Quellen für landwirtschaftliche Emissionen – und eines der Probleme, die am schwierigsten zu lösen sind. Doch hier kommt ein Nahrungsergänzungsmittel ins Spiel, das die Menge an Methan, die Rinder rülpsen, deutlich reduziert. Inzwischen ist es in Dutzenden von Ländern erhältlich. Weitere Produkte, die sich als noch wirksamer erweisen könnten, sind wahrscheinlich auf dem Weg. Die Reduzierung der folgenreichen Lüfte landet somit ebenfalls auf unserer Innovations-Liste.

Robotaxis

Klar, kleine Missgeschicke passieren immer noch: So kreiste ein Waymo-Robotaxis mal minutenlang auf einem Parkplatz herum oder in einem Kreisverkehr. Ein anderes Mal gab es nächtliche Hupkonzerte. Aber diese Beispiele zeigen, dass die autonomen Robo-Fahrzeuge nach jahrelangen Betatests in der Öffentlichkeit angekommen sind. In mehr als einem Dutzend Städten weltweit können Fahrgäste jederzeit eines rufen. Nun bereiten sich die größten Akteure auf einen intensiven Wettbewerb vor, indem sie unter den wachsamen Augen der Regulierungsbehörden in neue Städte expandieren. Wir sind gespannt und optimistisch, dass sich damit ein neuer Mobilitätssektor öffnen wird.

Sauberer Düsentreibstoff

Klimafreundlich und trotzdem fliegen: Diese scheinbaren Gegensätzlichkeiten sollen neue Treibstoffe auflösen. Basierend auf gebrauchtem Speiseöl, Industrieabfällen oder sogar -gasen sollen fossile Brennstoffe für Flugzeuge obsolet werden. Seit Jahren arbeiten Forscher:innen und Unternehmer:innen daran, aber jetzt werden sie zu einem großen Geschäft: Fabriken zur Herstellung entstehen und neue Regierungsmandate schreiben ihre Verwendung vor. Mit Aufwind also auf unsere Tech-Liste!

Schnell lernende Roboter

Dank des heutigen Booms der generativen KI lernen Roboter neue Aufgaben schneller als je zuvor. Die heutigen Automaten sind keine Eintagsfliegen – wir nähern uns Allzweckrobotern, die in neue Umgebungen gebracht werden und in unserem Namen fast sofort eine Vielzahl von Aufgaben bewältigen können. Die Tage, an denen wir also selbst unsere Wäsche waschen, sind gezählt.

Langwirksame HIV-Präventionsmedikamente

Eine Studie zu einem neuen Medikament zur HIV-Prävention ergab, dass 100 Prozent der behandelten Frauen und Mädchen vor einer HIV-Infektion geschützt waren. Und es muss nur einmal alle sechs Monate injiziert werden. Das Medikament könnte uns helfen, AIDS ein für alle Mal zu besiegen – wenn wir den Zugang für diejenigen sicherstellen können, die es benötigen. Die Zeichen stehen auf Hoffnung!

Grüner Stahl

Die Stahlherstellung ist eine der größten industriellen Quellen für Kohlendioxid. Sie stößt mehr Kohlenstoffdioxid aus als ganz Indien (der drittgrößte Emittent der Welt) und weit mehr als der Flugverkehr. Das erste industrielle Werk für grünen Stahl, das mit Wasserstoff aus erneuerbaren Energien arbeitet, wird von Stegra gebaut, einem 7-Milliarden-Dollar-Startup, das im nächsten Jahr in Nordschweden seinen Betrieb aufnehmen soll. Das könnte der Anfang einer grün bebauten Welt sein.

Wirksame Stammzelltherapien

Stammzellen aus menschlichen Embryonen werden Krankheiten heilen. Das ist das große Versprechen, das Wissenschaftler vor Jahrzehnten gegeben haben. Experimentelle Transplantationen von im Labor hergestellten Zellen scheinen inzwischen bei der Behandlung von zwei sehr unterschiedlichen Erkrankungen zu helfen – Epilepsie und Typ-1-Diabetes. Jetzt wird das Versprechen endlich eingelöst, da sind wir uns sicher.

Ob wir mit unseren Prognosen recht behalten? Lasst uns in fünf bis zehn Jahren noch einmal dazu sprechen.