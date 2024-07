Katastrophale Sonos-App: Jetzt muss sich sogar der CEO entschuldigen – so soll es weitergehen

Mit dem am 7. Mai angekündigten großen Redesign der Sonos-App sollte die Software des Unternehmens moderner, anpassbarer und benutzer:innenfreundlicher werden – eigentlich. Etwa zwei Monate nach Veröffentlichung des Updates sind Sonos-Kund:innen vor allem wegen fehlender Funktionen immer noch erbost und frustriert.

Zwar hat Sonos in den letzten Monaten zahlreiche App-Updates veröffentlicht, um fehlende Features und Funktionen nachzureichen. Dennoch ebben die Beschwerden nicht ab.

Nun hat der Sonos-CEO Patrick Spence einen Brief veröffentlicht, in dem er die Fortschritte beschreibt, die Sonos mit der neuen App gemacht hat – und was die Kund:innen in naher Zukunft erwarten können.

Sonos-CEO entschuldigt sich für neue App

Der Brief beginnt mit einer direkten Entschuldigung des Unternehmens für die „erheblichen Probleme“, die „zu viele“ gehabt hätten. „Wir wissen, dass zu viele von Ihnen erhebliche Probleme mit unserer neuen App hatten, die am 7. Mai auf den Markt kam, und ich möchte mich zunächst persönlich dafür entschuldigen, dass wir Sie enttäuscht haben“, so Spence.

Er versichert weiter, „dass die Behebung der App-Probleme für alle unsere Kunden und Partner unsere höchste Priorität war und ist“.

Seit Mai habe Sonos alle zwei Wochen App-Updates veröffentlicht und fehlende Funktionen nachgeliefert. In den kommenden Monaten verspricht Sonos weitere App-Updates im zweiwöchentlichen Rhythmus, um die App weiter zu optimieren. Folgende Funktionen und Nachbesserungen sind geplant:

Juli und August:

Verbesserung der Stabilität beim Hinzufügen neuer Produkte

Implementierung der Konfiguration der Musikbibliothek, Durchsuchen, Suchen und Abspielen

August und September:

Verbesserung der Reaktionsfähigkeit der Lautstärke

Verbesserungen der Benutzer:innenoberfläche auf Basis des Kund:innenenfeedbacks

Verbesserung der allgemeinen Systemstabilität und Fehlerbehandlung

September:

Verbesserung der Konsistenz und der Zuverlässigkeit der Alarmfunktion

September und Oktober:

Wiederherstellung des Bearbeitungsmodus für Playlists und die Warteschlange

Verbesserung der Funktionalität in den Einstellungen

Neue Sonos-App wurde zu früh veröffentlicht

Die vergangenen Monate und die nun veröffentlichte Entschuldung von Spence zeigen deutlich auf, dass Sonos seine umfangreich überarbeitete App viel zu früh für alle freigegeben hat. So gut die Absicht hinter dem großen Redesign auch ist, so nachlässig war Sonos mit dem Release. Eine Betaphase für die neue Sonos-App wäre sicherlich sinnvoll gewesen, um weiteres Kund:innenfeedback zu sammeln und später eine stabile Anwendung mit allen Features der bisherigen App anbieten zu können.

Aber damit hätte Sonos den Marktstart seiner ersten Ace-Kopfhörer (Test) möglicherweise verschieben müssen, womit der Hersteller wahrscheinlich seinen kompletten Produktfahrplan für 2024 und darüber hinaus hätte umbauen müssen.

Das Resultat der zu frühen App-Veröffentlichung ist offensichtlich: Sonos hat seine treue Kundschaft massiv verärgert und muss jetzt die neue App unter Hochdruck vor den Augen der Öffentlichkeit so fertigstellen, dass sie alle Funktionen der bisherigen App besitzt und zudem stabil läuft.

