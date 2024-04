Ein Homescreen für alles: Das ist die neue Sonos-App für iOS und Android

Vor vier Jahren hatte Sonos seine App zuletzt überarbeitet und damit ältere Geräte mehr oder weniger entsorgt. Nun bekommt die sogenannte S2-App einen neuen Anstrich, während Besitzer:innen älterer Sonos-Geräte weiterhin die unveränderte S1-App nutzen können. Im Mittelpunkt der überarbeiteten App, deren Entwicklung laut Sonos zwei Jahre in Anspruch genommen hat, steht eine einfachere Bedienung.

Neue Sonos-App: Startbildschirm als zentrales Steuerelement

Mit der neuen Sonos-App gehören die vier verschiedenen Tabs der Vergangenheit an. An ihre Stelle tritt ein einziges Fenster, auf dem die Nutzer:innen „ihre liebsten Playlists, Radiosender, Alben und andere Inhalte von über 100 Diensten“ individuell anpassen und organisieren können.

Der neue Startbildschirm soll laut Sonos einen schnelleren Zugriff auf die gesamte Steuerung des Sonos-Systems ermöglichen. „Nutzer:innen müssen nun lediglich nach oben wischen und nicht länger zwischen Reitern wechseln“, so der Hersteller.

Die aktualisierten Versionen der Apps für iOS und Android wurden laut Hersteller auf einer „modernen Softwareplattform“ neu gestaltet, „um das Erlebnis einfacher, schneller und besser zu machen“, aber auch, um „schnellere Innovationen zu ermöglichen“.

Auf der neuen zentralen Oberfläche sollen bevorzugte Inhalte und Dienste angeheftet und dann nach Belieben verschoben, bearbeitet oder neu angeordnet werden können, erklärt Sonos. Zudem können alle Streaming-Bibliotheken über die Suchleiste auf der rechten Seite des Startbildschirms nach Künstler:innen, Podcasts oder Hörbüchern durchsucht werden. Eine einheitliche Suche hatte Sonos bereits 2023 optional eingeführt.

Alle integrierten Sonos-Lautsprecher können laut Hersteller mit einer Wischgeste auf dem Startbildschirm von unten nach oben angesteuert werden. Dort wird auch angezeigt, welche Inhalte auf den jeweiligen Lautsprechern abgespielt werden. Außerdem soll es über die Oberfläche möglich sein, Lautsprecher zu einer Gruppe zusammenzufassen und die Lautstärke anzupassen.

Mit den neuen Apps stellt Sonos seine Desktop-Apps für Windows und macOS ein. Alternativ bietet der Hersteller eine Web-App an. Die neuen Apps sollen ab dem 7. Mai 2024 per Softwareupdate zur Verfügung gestellt werden.

Nutzer:innenprofile und Steuerung von Bluetooth-Speakern fehlen noch

Laut Sonos stellt die neue Version der App das System auf ein neues Fundament. Laut Neil Griffiths, Vice President (User Experience Design and Research) bei Sonos, sollen noch neue Funktionen hinzukommen. Welche Features dem Unternehmen konkret vorschweben, verriet er im Vorgespräch nicht.

Nach eigenen Erfahrungen und Tests mit verschiedenen Sonos-Lautsprechern wäre es durchaus praktisch, die Produkte mit Bluetooth-Support auch außerhalb des WLAN innerhalb der App steuern zu können. Derzeit lassen sich die Lautsprecher Moe und Roam im Bluetooth-Modus nur über die verschiedenen Apps der Streaminganbieter steuern.

Darüber hinaus ist Musik eine sehr persönliche Angelegenheit. Sonos bietet jedoch keine separaten Profile für verschiedene Nutzer:innen in einem Haushalt an. Dabei bietet der Hersteller mit Sonos Pro für Business-Kund:innen einen vielversprechenden Ansatz, so etwas umzusetzen.