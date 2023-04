Sonos Pro: Neues Angebot für Geschäftskunden mit Fernverwaltung und mehr

Sonos Pro startet zunächst in den USA. (Foto: Sonos)

Neben Hardware wie den jüngst angekündigten WLAN- (und Bluetooth-)Lautsprechern Era 100 und 300 (Test), die als Multiroom- oder Einzelspeaker genutzt werden können, bietet Sonos mit einem Radioangebot schon seit 2020 einen kostenpflichtigen Streamingdienst an. Mit diesem Service will Sonos zusätzlich zu den Speakern regelmäßig Umsätze einfahren.

Mit dem neuen Dienst Sonos Pro hat Sonos nun ein spezielles Angebot für Unternehmen angekündigt, das zunächst in den USA starten, später aber auch in weiteren Ländern bereitgestellt werden soll. Laut Sonos nutzen weltweit 150.000 Geschäftsstandorte die Produkte des Unternehmens. Mit Sonos Pro sollen die Lautsprecher nicht nur in verschiedenen Filialen einfacher verwaltet werden, sondern es soll auch lizenzierte Musik angeboten werden.

Sonos Pro: Neue App und Webdashboard

Der neue Dienst ist abobasiert und umfasst ein Dashboard, mit dem das System für mehrere Standorte aus der Ferne verwaltet werden kann. Laut Hersteller lässt sich der Service nahtlos mit vorhandener oder neuer Sonos-Hardware kombinieren.

Zudem ist Teil des Services kommerziell lizenzierte Musik. Denn Musikstreamingdienste wie Spotify oder Apple Music sind aus lizenzrechtlichen Gründen nicht für die kommerzielle Nutzung in Ladengeschäften ausgelegt. Ferner umfasst Sonos Pro persönlichen Support und mehr.

Die eigens entwickelte Sonos-Pro-App beinhaltet Fernverwaltungsfunktionen, mit denen Unternehmen sich Aktivitäten an verschiedenen Standorten anzeigen lassen können. Sogar ein webbasiertes Dashboard ist Teil des Angebots. In der Pro-App können laut Hersteller Wiedergabelisten erstellt, Administratorrechte festgelegt und Zugriffsrechte delegiert werden.

Sonos Pro: Lizenzierte Musik speziell für Geschäfte

Teil des Angebotes ist der Zugriff auf Sonos Backgrounds, einem kommerziell lizenzierten Musikservice mit Inhalten von unabhängigen Künstlern, so das Unternehmen. Außerdem könne auch auf Streamingdienste von Drittanbietern wie Mood Mix, Soundtrack Your Brand oder Rockbot zugegriffen werden. Auf diese Weise könne „ein einheitliches Markenerlebnis“ erschaffen werden.

Laut Sonos können verschiedene Standorte „mit einigen wenigen kompakten Speakern oder auch einer Mischung aus Smartspeakern und weiteren Audiokomponenten individuell ausgestattet werden“. Sollte ein Unternehmen wachsen, lassen sich weitere Orte und Geräte entsprechend hinzufügen.

Laut dem Unternehmen ist Sonos Pro ein „großer Bestandteil der globalen Produkt-Roadmap“ und „ein wichtiger Schritt in dem Bestreben, einen größeren Anteil am 96 Milliarden Dollar schweren globalen Audiomarkt zu erobern“.

Mehr zu diesem Thema SaaS Apps