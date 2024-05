Sonos: Neuer App fehlen wichtige Funktionen – so will der Hersteller reagieren

Vor kurzem hat Sonos ein umfangreiches Update für die iPhone- und Android-App veröffentlicht. Das Versprechen war es, einen „Homescreen für alles“ anzubieten.

Doch viele Nutzer sind von der aktualisierten App enttäuscht, da sie viele Funktionen vermissen lässt, die die vorherige S2-App bot. In dem offiziellen Sonos-Reddit gibt es zahlreiches negatives Feedback zur überarbeiteten App.

Ein Nutzerbeitrag fasst die Vor- und Nachteile des neuen Designs detailliert zusammen, wobei die Nachteile deutlich überwiegen.

Viele Features fehlen einfach

Der Reddit-Nutzer kritisiert das Fehlen zahlreicher Features in der neu gestalteten Sonos-App. Beispielsweise wurde der Schlaf-Timer entfernt und auch die Möglichkeit, Alarme zu setzen, ist nicht mehr vorhanden.

Weiterhin können Lieder nicht mehr zur Warteschlange hinzugefügt werden. Auch der Equalizer ist nicht mehr direkt vom „Now Playing“-Bildschirm aus zugänglich und präzise Lautstärkeangaben fehlen in vielen Bereichen der App.

Zusätzlich äußern sich andere Nutzer negativ über eine umständliche Menüführung und störende Pop-ups, die den gesamten Bildschirm ausfüllen. Trotz dieser Kritikpunkte wird das neue Design insgesamt für seine Schnelligkeit und Reaktionsfähigkeit gelobt.

Sonos verspricht Besserung

Sonos hat auf die starke Kritik der Nutzer an der neuen App reagiert. Maxime Bouvat-Merlin, der Chief Product Officer bei Sonos, äußerte sich in einem Statement gegenüber The Verge.

Er erklärte, dass dem Unternehmen bewusst sei, dass viele wichtige Features in der aktuellen Version der App fehlen. Diese Entscheidung sei jedoch getroffen worden, um spannende Innovationen in den kommenden Jahren zu unterstützen.

Bouvat-Merlin versicherte, dass die neue App in den nächsten Monaten nach und nach alle Funktionen erhalten soll, die auch in der alten App verfügbar waren. Warum die App jedoch so früh veröffentlicht wurde, obwohl sie scheinbar noch nicht fertiggestellt war, wurde nicht erläutert.

