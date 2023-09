Sonos Move 2: Neuer Bluetooth- und WLAN-Lautsprecher lädt auch euer Smartphone

Vier Jahre nach dem Sonos Move (Test) legt der Home- und nun wohl auch Outdoor-Sound-Spezialist mit dem Move 2 nach. Der Speaker soll im Akkubetrieb doppelt so lange wie der Vorgänger laufen und ist laut Hersteller zudem innen und außen neu gestaltet worden. Dafür ist er 50 Euro teurer als der erste Move.

Anzeige Anzeige

Move 2: Sonos verspricht Stereosound aus einem Speaker

Wie Sonos schreibt, will der Hersteller beim neuen Move das immersive Hören voranbringen und den Stereosound, der mit dem Ear 100 Premiere feierte, nun in den portablen Speaker bringen.

Der Move 2 wurde Sonos zufolge sowohl in seinem inneren als auch in seinem äußeren Design verbessert. Dadurch verfügt er nun über „eine völlig neue Hard- und Software, die dank Stereosound und tiefen Bässen die Akustik der nächsten Generation liefert“.

Anzeige Anzeige

Im Inneren verfügt er über eine „rundum überarbeite akustische Architektur mit zwei Hochtönern, die für raumfüllenden Stereosound und klare Stimmen“ sorgen sollen. Der neue Tieftöner sei präzise abgestimmt und sorge für tiefe, dynamische Bässe – „auch bei Musikgenuss im Freien“.

Wie bei den Era-100- und 300-Modellen (Test) können Bluetooth und WLAN (Bluetooth 5.0 und Wi-Fi 6 an Bord) gleichzeitig genutzt werden, was für mehr Flexibilität sorgt: Per Bluetooth können zwei Move 2 zu einem Stereopaar gekoppelt und Musik gestreamt werden. Über WLAN kann der Move 2 nahtlos mit dem Rest des eigenen Sonos-Systems interagieren.

Anzeige Anzeige

Auch verfügt der Move 2 wie die Era-Modelle über einen Line-In-Adapter, mit dem sich Plattenspieler, Computer oder andere Audioquellen kabelgebunden einbinden lassen, um alte Schallplatten, CDs oder Audiodateien über das Sonos-System wiedergeben zu können.

Sonos Move 2 mit Line-in und USB-C-Port

Damit der Speaker bedenkenlos draußen im Freien genutzt werden kann, besitzt er zum einen ein robustes Gehäuse und ist zum anderen nach Schutzart IP56 gegen Wasser und Staub geschützt. Damit soll der Move 2 vor Stürzen, Spritzern, Regen, Schmutz und Sonne gefeit sein.

Anzeige Anzeige

Wenngleich wir die Funktion im Freien anzweifeln, unterstützt der Speaker automatisches Trueplay-Tuning. Damit wird der Klang wie schon beim Move der ersten Generation kontinuierlich an die aktuelle Umgebung angepasst. „So liefert der Speaker immer das beste Hörerlebnis – egal wo, egal wann“, betont Sonos.

In puncto Laufzeit hat Sonos dem Move 2 doppelt soviel Ausdauer wie dem ersten Move verpasst: Anstelle der elf Stunden bietet das neue Modell eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden. Überdies verfügt der Speaker über einen USB-C-Anschluss, mit dem sich auch Smartphones oder andere Geräte unterwegs aufladen lassen.

Die höhere Laufzeit hat Sonos offenbar nicht allein durch einen 44-Wattstunden-Akku realisiert, sondern auch durch die Reduzierung des Energieverbrauch. So wurde immerhin der Verbrauch im Stand-by-Modus um mehr als 40 Prozent reduziert.

Anzeige Anzeige

Sollte der Akku des Move 2 nicht mehr die beste Laufzeit bieten, kann er herausgenommen und ausgetauscht werden, um dem Gerät eine längere Lebenszeit zu schenken.

Sonos Move 2 mit Bedieneinheit der Era-Modelle

Angepasst hat Sonos die Bedienoberfläche an die der Era-Speaker, sodass der Move 2 einen kapazitiven Schieberegler für die Lautstärke und separate Tasten zum Vor- und Zurückspringen besitzt. Alternativ lässt der Speaker sich per Sonos-Voice-Control, Amazon Alexa, die Sonos-App, Apples Airplay 2 und weitere Musik-Streaming-Apps via Bluetooth bedienen.

Der Move 2 ist in den typischen Sonos-Farben Schwarz und Weiß sowie in der Farbvariante Olive erhältlich. Der neue Speaker soll ab dem 20. September 2023 weltweit zum Preis von 499 Euro in den Handel kommen.

Mehr zu diesem Thema