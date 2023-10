Cat-astrophe! Katze legt Server von US-Behörde lahm

Eine Katze soll der Auslöser für eine vierstündige Systemunterbrechung im Veterans Affairs Medical Center (VAMC) in Kansas City gewesen sein. Während ein Techniker die Konfiguration eines Serverclusters vornahm, soll das Tier auf die Tastatur gesprungen sein und dabei den Cluster gelöscht haben.

Diese Information stammt von einer Quelle von The Register, die an einem Gespräch teilnahm, in dem das US-Regierungsministerium mit dem zuständigen CIO über den Vorfall diskutierte.

Der CIO des Department of Veterans Affairs, Kurt DelBene, soll humorvoll auf den Vorfall reagiert und etwas in der Art von „darum habe ich einen Hund“ gesagt haben. Allerdings wurde der Vorfall mit der Katze von offizieller Seite nicht bestätigt.

Ist eine Katze am vierstündigen Systemausfall schuld?

The Register wollte mehr Details zu dem Vorfall und kontaktierte daher das Department of Veterans Affairs. In einer Stellungnahme erklärte das Department:

„Am 13. September 2023 erlebte das Kansas City VAMC ein Problem mit der Bildübertragung innerhalb von Vista aufgrund einer versehentlichen Löschung von Serverprofilen. Das Problem wurde schnell identifiziert und das System innerhalb von vier Stunden wiederhergestellt. Seit diesem Vorfall gab es keine weiteren Probleme oder direkten Auswirkungen auf die Veteranen.“

Mit Vista ist hier das Imaging-System gemeint, das von der Organisation genutzt wird. Interessanterweise wurde die Katze in der offiziellen Stellungnahme nicht erwähnt. Auf eine weitere Nachfrage von The Register wurde nicht geantwortet, was den mysteriösen Vorfall weiterhin im Dunkeln lässt.

Katzen richten Chaos an

Ob in diesem speziellen Fall tatsächlich eine Katze für die Löschung der Daten verantwortlich war, bleibt leider ungeklärt. Doch es steht fest, dass solche Vorfälle durchaus keine Seltenheit sind.

In verschiedenen Onlineforen teilen Nutzer ihre Erlebnisse mit katzenbedingten Datenverlusten. Zum Beispiel berichtet Lisa Larkens,‑ dass ihre Katze alle E-Mails eines Tages gelöscht habe.

Ein weiterer Fall wurde auf Reddit geteilt, bei dem die Katze eines Nutzers laut einem Eintrag satte 14.000 Musik-Samples löschte. Da die Dateien zu groß für den Papierkorb waren, wurden sie nicht dorthin verschoben, sondern direkt und unwiederbringlich entfernt.

