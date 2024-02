KI für den Handel und für die Hosentasche

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

Anzeige Anzeige

Neue Bild-KI läuft direkt auf dem Smartphone

Google stellt mit Mobilediffusion eine neue Bild-KI vor, die auf Smartphones Text in Bilder umwandeln kann, was bisher meist nur auf leistungsstarken PCs oder Servern möglich war. Dieses Modell zeichnet sich durch hohe Effizienz aus, indem es mit nur 520 Millionen Parametern arbeitet und ein für Mobilgeräte entwickeltes Diffusionsmodell in Kombination mit DiffusionGAN nutzt.

So entwickelt Shopify die Plattform weiter

Die Cloud-Shoplösung Shopify hat im Rahmen der Winter Edition 2024 eine Vielzahl an neuen Features angekündigt. Neben Automatisierungsfunktionen im B2B-Handel ist vor allem die semantische Suche spannend. Die denkt nämlich mehrstufig und zeigt auch passende Ergebnisse an, für die es keine exakte Übereinstimmung mit dem tatsächlichen Suchbegriff gibt. Wie das geht und warum sich Shopify darum bemüht, so viel wie möglich in der eigenen Lösung abzudecken, erklären wir hier.

Anzeige Anzeige

Der am meisten überschätzte CEO ist …

… Elon Musk – er bekommt den Titel des überbewertetsten CEO. Das hat zumindest eine Fortune-Umfrage ermittelt, bei der andere Firmenchefs befragt wurden. Damit behält der Tesla-Chef die unbeliebte Goldmedaille. Hinter ihm auf Platz 2 steht der Disney-CEO Bob Iger. Als am meisten unterschätzten CEO sehen die Befragten den Microsoft-Chef Satya Nadella.

Das war es schon wieder mit dem t3n Daily für heute. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t3n.de.

Anzeige Anzeige