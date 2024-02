Umfrage unter Firmenchefs: Elon Musk ist der am meisten überschätzte CEO

Schon zum 26. Mal hat das Magazin Fortune die angesehensten Unternehmen der Welt gekürt. Bei der Umfrage, die an 3.700 Executives rausging, wurden neben den Unternehmen mit der besten Reputation unter anderem auch die überbewertetsten CEO bewertet.

Der überschätzteste CEO laut den 399 Befragten: der Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk. Damit verteidigt der Multimilliardär seinen Titel. Schon im letzten Jahr bekam der 52-Jährige die ungewollte Goldmedaille.

Darum ist Musk so unbeliebt

Ganze 59 Führungskräfte mehr haben Musk im Vergleich zu 2019 als überbewertet abgestempelt. Die Liste dafür könnte länger kaum sein. Noch Ende November kritisierte der Tesla-Großinvestor Ross Gerber den CEO öffentlich.

Der Vorwurf: Musk handle nicht wie ein CEO und würde der Firma schaden. Auch seit dem Twitter-Kauf geht bei der Plattform alles drunter und drüber. Besonders Nazi-Posts sind auf der Microblogging-Seite, die mittlerweile X heißt, ein konstantes Problem.

Auch die Ansichten des Mehrfachgründers sind höchst umstritten. Sogar Musk selber teilte im letzten Jahr einen antisemitischen Beitrag. Der Tesla-CEO geht auch offen gegen Gewerkschaften vor. In Schweden ist der Streit in den letzten Wochen immer weiter eskaliert.

Der Grund: Der E-Autobauer weigert sich, einen Tarifvertrag zu unterschreiben. Auch das Thema Homeoffice sieht der mehrfache CEO kritisch. Auf einer Tesla-Pressekonferenz, die gar nichts mit dem Thema zu tun hatte, beschimpfte Musk Menschen, die von zu Hause aus arbeiten, als egoistisch und realitätsfremd.

Doch nicht nur Musk ist bei seinen CEO-Kolleg:innen überschätzt, auch andere haben keinen allzu guten Ruf.

Überraschender Platz 2

Der zweite Platz kommt aber etwas überraschender. Den besetzt in diesem Jahr der Disney-CEO Bob Iger. Auch hier gibt es einige schlechte Schlagzeilen – auch wenn die nicht an die von Musk herankommen. Seit dem Launch des Streamingdienstes Disney Plus schrieb die Plattform Verluste über zehn Milliarden Dollar.

Gute Nachrichten gibt es hingegen bei Microsoft. Das achte Jahr in Folge führt der CEO Satya Nadella mit 274 Stimmen die Liste der am meisten unterschätzten Firmenchefs an.

Gute Nachrichten für Nadella: Microsoft ist unter den 10 wertvollsten Marken

