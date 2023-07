CEO prahlt damit, 90 Prozent des Support-Personals durch KI-Chatbot ersetzt zu haben

Befürworter:innen von KI und deren Entwicklung bekräftigen immer wieder, dass die künstliche Intelligenz den Arbeitnehmer:innen lediglich dabei helfen wird, ihre Arbeit effektiver zu erledigen, anstatt sie vollständig zu ersetzen. Der indische CEO Suumit Shah, Gründer von Dukaan, einer indischen KI-App, hat aber genau das getan und sich auf Twitter sogar damit gerühmt.

Sein Unternehmen sei nun so viel effizienter, da er 90 Prozent seines Kunden-Support-Teams durch sogenannte Chatbots ersetzt habe. Er schrieb: „Wir mussten 90 Prozent unseres Support-Teams wegen dieses KI-Chatbots entlassen. Schwierig? Ja. Erforderlich? Auf jeden Fall.“

We had to layoff 90% of our support team because of this AI chatbot.

Tough? Yes. Necessary? Absolutely.

The results?

Time to first response went from 1m 44s to INSTANT!

Resolution time went from 2h 13m to 3m 12s

Customer support costs reduced by ~85%

Here's how's we did it 🧵

— Suumit Shah (@suumitshah) July 10, 2023