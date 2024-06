Mit KI gegen Chrome: Das kann die neue Version von Opera One

Opera möchte weiter Marktanteile gegen den Platzhirsch Google Chrome gewinnen. Darum hat das Unternehmen eine neue Version des Opera One Browsers namens Opera One R2 vorgestellt.

Diese Version bringt neue KI-Features, Multimedia-Updates und verbesserte Funktionen für Tabs mit sich. Die integrierte KI namens Aria ist bereits in der aktuellen Version vorhanden, wird jedoch weiter verbessert.

Aria ist keine eigenständige KI, sondern entscheidet, welches Sprachmodell für eine bestimmte Aufgabe verwendet wird. Dazu nutzt sie unter anderem Modelle von Google und OpenAI.

Opera One bekommt neue KI-Funktionen

Mit dem großen Update werden die Funktionen von Aria nun erweitert. Die kostenlose KI kann damit auch Bilder generieren und anschließend bearbeiten, schreibt Opera in einem Artikel.

Außerdem kann sie mit Voice-Output Antworten vorlesen. Das ist nützlich, wenn ihr nicht gerne lest oder in einer Situation seid, in der ihr gerade nicht auf den Bildschirm schauen könnt, wie zum Beispiel im Auto.

Zusätzlich kann Aria mit dem Update Bilder verstehen. Die KI kann mathematische Gleichungen auf einem Foto lesen und lösen oder erkennen, um welchen Turnschuh es sich auf einem Bild handelt, und direkt danach im Netz suchen.

Neue Multimedia-Funktionen

Neben den KI-Funktionen wird es auch neue Multimedia-Funktionen geben. Musikplayer wie Spotify können nun in der Leiste am linken Rand angezeigt werden, und ihr bedient sie, indem ihr über das Symbol hovert. So könnt ihr die Musik einfach während des Surfens im Internet steuern.

Auch Videos erhalten eine neue Funktion. Ihr könnt sie nun in ihrem Player als Pop-out separat bewegen und auf dem Bildschirm platzieren, wo ihr möchtet. Das Pop-out bietet dabei alle Funktionen, mit denen ihr das Video kontrollieren könnt.

Tabs neu organisiert

Auch Tabs bekommen ein Update in der R2-Version von Opera One. Mit dem Update könnt ihr Tabs in einem Browserfenster nebeneinander platzieren, quasi als Split-Screen-View. Die restlichen Tabs bleiben dabei an der oberen Seite des Browsers vorhanden.

Außerdem zeigen die Tabs nun „Spuren“ an, durch die kürzlich besuchte Tabs hervorgehoben werden. Je länger ihr den Tab nicht mehr besucht habt, desto schwächer wird das Highlight. So könnt ihr immer sehen, von welchen Tabs ihr gerade kommt.

Momentan ist das Update in der Developer-Version vorhanden, in der die Features nach und nach ausgerollt werden. Die Live-Version soll im Laufe des Jahres erscheinen.

