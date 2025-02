Größte KI-Investition aller Zeiten: Softbank steigt mit 40 Milliarden Dollar bei OpenAI ein

OpenAI-CEO Sam Altman gibt einen Ausblick darauf, was uns in Sachen KI demnächst erwarten könnte. (Foto: Rokas Tenys/Shutterstock)

Bei der bis dato letzten großen Finanzierungsrunde im Oktober 2024 war ChatGPT-Entwickler OpenAI mit 157 Milliarden Dollar bewertet worden. Dabei hatten unter anderem Thrive Capital, Nvidia und Softbank insgesamt 6,6 Milliarden Dollar in das KI-Unternehmen gepumpt.

Anzeige Anzeige

Softbank will groß bei OpenAI einsteigen

Bisher gilt Microsoft mit seiner 13 Milliarden Dollar schweren Investition als größter Investor von ChatGPT. Das alles könnte sich demnächst massiv ändern, wenn der kolportierte große Einstieg von Softbank offiziell wird.

Wie CNBC unter Berufung auf Insider:innen berichtet, will Softbank mit 40 Milliarden Dollar bei OpenAI einsteigen. Das wäre nicht nur die größte Startup-Investition im KI-Bereich, sondern würde Softbank auf einen Schlag auch zum größten OpenAI-Investor machen.

Anzeige Anzeige

ChatGPT-Entwickler bald 300 Milliarden wert?

Mit einer solchen Investition würde der Wert von ChatGPT sich gegenüber dem Herbst zudem auf rund 300 Milliarden Dollar fast verdoppeln. Zur Einordnung: Das entspricht ungefähr dem Wert des deutschen Tech-Schwergewichts SAP, dem teuersten börsennotierten Konzern Deutschlands.

Und: Softbank selbst ist gerade einmal 88 Milliarden Dollar wert. Allerdings soll die Investition auch über zwölf bis 24 Monate hinweg abgezahlt werden. Nur zehn Milliarden Dollar dürften direkt von dem japanischen Konzern stammen. Der erste Teil der Zahlung soll im Frühjahr 2025 geleistet werden, wie CNBC schreibt.

Anzeige Anzeige

KI-Infrastruktur: Frisches Geld für Stargate

Einen Teil des Geldregens dürfte OpenAI für das von US-Präsident Donald Trump angekündigte KI-Großprojekt Stargate verwenden. In dessen Rahmen sollen OpenAI, Softbank und Oracle mindestens 100 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur in den USA stecken.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von stereosense GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von stereosense GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von stereosense GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die Summe soll in den kommenden Jahren auf bis zu 500 Milliarden Dollar erhöht werden und bis zu 100.000 neue Jobs schaffen. Trump-Intimus Elon Musk hatte kurz nach der Ankündigung überraschend und öffentlich geunkt, dass sein Intimfeind OpenAI wohl kaum genug Geld habe, um entsprechende Investitionen stemmen zu können.

Anzeige Anzeige

Tech-Konzerne wollen 320 Milliarden in KI stecken

Über die Stargate-Initiative hinaus wollen die Tech-Konzerne Meta, Amazon, Alphabet und Microsoft im Jahr 2025 insgesamt 320 Milliarden Dollar in KI investieren. Allein Amazon will 100 Milliarden Dollar für KI-Investitionen in die Hand nehmen.