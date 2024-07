Prüfungsvorbereitung leicht gemacht: Dieses Tool verwandelt deine PDFs automatisch in ein Lernquiz

Multiple-Choice-Tests sind eine beliebte Methode, um das eigene Wissen oder das von anderen abzufragen. Dank des KI-Tools PDF to Quiz müsst ihr die nicht einmal mehr selbst erstellen. Ihr füttert die Web-App lediglich mit einer PDF-Datei, die den Lernstoff enthält, und sie erstellt euch ein umfangreiches Quiz.

In unserem kurzen Test funktionierte das auch durchaus gut. Gelegentlich waren zwar Fragen dazwischen, die vielleicht nicht unbedingt übermäßig relevantes Wissen aus der Textvorlage abgefragt haben, aber alles in allem waren die Ergebnisse überzeugend. Zumal ihr bei Bedarf das Multiple-Choice-Quiz auch im Nachgang bearbeiten könnt.

Viele Sprachen – Gratisversion aber mit großen Einschränkungen

Mit PDF to Quiz könnt ihr Tests in einer Vielzahl von Sprachen erstellen, unter anderem auch Deutsch und Englisch. Allerdings übernimmt das Tool nicht automatisch die Sprache eurer PDF-Inhalte, sondern lässt euch nach dem Upload die Wahl, in welcher Sprache ihr abgefragt werden wollt. So könnt ihr beispielsweise auch ein deutschsprachiges Quiz zu englischen Lerninhalten erstellen.

Ihr könnt PDF to Quiz kostenfrei testen, dann könnt ihr aber nur eine PDF-Datei hochladen und seid auf maximal 20 Seiten begrenzt. Für monatlich 5 Euro hebt ihr die Einschränkungen auf und könnt dann auch mehrere PDF-Dateien als Grundlage für ein Quiz nehmen.

Für Lernende und Lehrpersonal: Für wen eignet sich PDF to Quiz?

PDF to Quiz bietet sich zum einen natürlich als Hilfestellung bei Prüfungsvorbereitungen an. Außerdem könnt ihr damit auch unabhängig von etwaigen Tests herausfinden, wie gut ihr über ein bestimmtes Thema Bescheid wisst.

Auch für Dozent:innen könnte PDF to Quiz ein praktische Arbeitserleichterung sein. In der Bezahlversion könnt ihr sämtliche Fragen und Antworten immerhin als CSV-Datei exportieren. Die müsstet ihr dann allerdings selbst weiterverarbeiten.